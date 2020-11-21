Турция смягчила локдаун для туристов 2 21.11.2020, 18:26

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Турция не будет запрещать иностранным туристам выходить на улицу.

Турция освобождает туристов, которые находятся на территории страны, от запрета выходить на улицу.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в Twitter, передает «Новое время».

«Согласно заявлению МВД Турции, туристы, которые временно находятся на ее территории, освобождены от соблюдения запрета выхода на улицу» — написал он.

Также рестораны, которые находятся на территории отелей, могут продолжать предоставлять все свои услуги, однако исключительно для постояльцев.

Напомним, с 20 ноября Турция ввела новые противокоронавирусные меры, включающие частичный комендантский час в выходные.

Частичный комендантский час, который ранее действовал на людей старше 65 лет, расширили, чтобы охватить молодежь в возрасте до 20 лет. Исключение — люди, которым положено выходить на работу, на них ограничения не действуют.

Также торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские будут открыты с 10 до 20 часов в течение всей недели. Рестораны предоставляют только услуги доставки. Все обучение переведено в дистанционный формат до конца года. Также все спортивные соревнования проводятся без зрителей.

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