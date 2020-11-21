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Турция смягчила локдаун для туристов

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  • 21.11.2020, 18:26
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Турция смягчила локдаун для туристов

Турция не будет запрещать иностранным туристам выходить на улицу.

Турция освобождает туристов, которые находятся на территории страны, от запрета выходить на улицу.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в Twitter, передает «Новое время».

«Согласно заявлению МВД Турции, туристы, которые временно находятся на ее территории, освобождены от соблюдения запрета выхода на улицу» — написал он.

Также рестораны, которые находятся на территории отелей, могут продолжать предоставлять все свои услуги, однако исключительно для постояльцев.

Напомним, с 20 ноября Турция ввела новые противокоронавирусные меры, включающие частичный комендантский час в выходные.

Частичный комендантский час, который ранее действовал на людей старше 65 лет, расширили, чтобы охватить молодежь в возрасте до 20 лет. Исключение — люди, которым положено выходить на работу, на них ограничения не действуют.

Также торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские будут открыты с 10 до 20 часов в течение всей недели. Рестораны предоставляют только услуги доставки. Все обучение переведено в дистанционный формат до конца года. Также все спортивные соревнования проводятся без зрителей.

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