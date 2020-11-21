Митрополит Кондрусевич: Мы разные, но должны быть едиными в желании счастья для Беларуси 1 21.11.2020, 18:35

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Глава Белорусского католического епископата провел мессу в вильнюсском костеле.

21 ноября Глава Белорусского католического епископата митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич служил мессу в вильнюсском костеле Святой Терезы (при Острой Браме), передает «Радыё Свабода». В начале службы он призвал молиться за Беларусь, которая «переживает невиданный общественно-политический кризис, продолжающийся более трех месяцев, которому не видно конца, и который может завершиться гражданской войной».

«Мы знаем, что такое разделенное общество, оно будет уничтожено, как говорит Иисус Христос. А мы хотим, чтобы наша Родина жила и была счастливой. Мы против насилия, против неправды, против несправедливости и все это осуждаем. Но должны с любовью относиться к каждому человеку, уметь прощать тем, кто делает зло. Это нелегко, но надо созерцать крест Иисуса Христа, который говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!»,- отметил католический иерарх.

Он считает, что нужно просить у Бога благодати, чтобы в обществе царил главный закон — любви к Богу и ближнему.

«Какой бы другой был мир и наша страна, если бы мы жили по этому закону. Мы разные, но должны быть едиными в желании счастья для нашей Родины», — призвал Тадеуш Кондрусевич.

Почти три месяца он живет за границей, в Польше. Белорусские власти не пустили его на родину, признав паспорт недействительным. В Вильнюсе для митрополита была вторая месса на родном белорусском языке — первую он отслужил в Польше. «Поэтому я очень рад, что несмотря на сложные обстоятельства, вас собралось здесь немало», - обратился он к верующим.

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