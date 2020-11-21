Ученые обнаружили суперземлю с теплым климатом 4 21.11.2020, 18:57

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Планета расположена недалеко от Солнца.

Астрономы сообщили, что телескоп TESS обнаружил суперземлю с теплыми погодными условиями, а также субнептун. Расположены они у неактивных красных карликов недалеко от Солнца, передает facenews.ua.

В первую очередь, эти планеты представляют интерес с точки зрения изучения процессов формирования и развития планет и других небесных тел. В будущем специалисты попытаются найти в них атмосферы и даже определить их состав на основе спектральных фотографий.

Телескоп TESS работает на орбите Земли уже около двух лет. Основная его цель – поиск экзопланет с помощью транзитной фотометрии. Аппарат выполняет свою работу на ближней дистанции. В отличие от телескопа «Кеплер» он проверяет территорию от 30 до 300 световых лет от Солнца.

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