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Польша заказала 16 млн доз одной из вакцин против коронавируса

  • 21.11.2020, 19:37
  • 3,193
Польша заказала 16 млн доз одной из вакцин против коронавируса

Это максимальное количество вакцин, предназначенных для Польши в пуле, заказанном Европейской комиссией.

Польша заказала 16 млн доз одной из вакцин против коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это максимальное количество вакцин, предназначенных для Польши в пуле, заказанном Европейской комиссией, передает «Радио Польша».

«На прошлой неделе я встретился с руководством фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer. Мы договорились, что как только вакцины будут допущены на рынок ЕС, мы сразу закажем максимальное количество доз, предназначенных для Польши в соответствии с количеством населения страны», - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что правительство Польши уже работает над планами распределения вакцин и вакцинации. Премьер-министр напомнил, что вакцинация против COVID-19 в Польше не будет обязательной, но в то же время призвал всех граждан воспользоваться такой возможностью.

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