Кац про Эйсмонт и Баскова: Это как если б Песков и Третьяк пошли избивать москвичей во дворах 17 21.11.2020, 19:49

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Максим Кац

Российский политолог прокомментировал запись разговоров пресс-секретаря Лукашенко и главы ФХБ.

Российский политолог прокомментировал слитую в сеть запись разговоров людей с голосами, очень похожими на голоса пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы федерации хоккея Дмитрия Баскова.

— Эйсмонт и Басков — очень приближенные к Лукашенко люди, — отмечает Максим Кац. — Сам факт слива их разговоров свидетельствует о том, что в тех органах, которые их разговоры слушают, не все могут быть согласны с происходящим.

А еще, если это правдивые разговоры и их участники те, о ком мы думаем, то мы узнали, что самые высшие приближенные к Лукашенко люди тоже привлекаются в качестве «неравнодушных граждан», срезающих ленточки по ночам во дворах и калечащих мирных граждан, которые выходят поинтересоваться, что происходит. Это представьте, как если бы Дмитрий Песков и Владислав Третьяк пошли бы избивать москвичей в каком-нибудь московском дворе.

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