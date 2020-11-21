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Ученые определили напиток для профилактики коронавирусной инфекции

  • 21.11.2020, 20:12
  • 10,698
Ученые определили напиток для профилактики коронавирусной инфекции
Иллюстрационное фото

Ученые инкубировали инфицированные коронавирусной инфекцией клетки с травяными чаями.

Немецкие ученые выяснили, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, который способен подавлять активность новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в научной статье, опубликованной на портале biorxiv.

В ходе исследования ученые инкубировали инфицированные коронавирусной инфекцией клетки с травяными чаями. Сначала они доводили напитки до кипения, а после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов.

Результат показал, что даже кратковременного употребления периллы и шалфея достаточно, чтобы значительно подавить воспроизводство COVID-19.

Кроме того, ученые установили, что лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного действия, так как подобные отвары не показали аналогичного воздействия на вирус простого герпеса.

Исследователи заключили, что такие чаи можно применять в качестве профилактики коронавируса, тем не менее, эти сведения еще предстоит оценить и другим специалистам.

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