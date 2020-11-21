В виртуальном формате открылся саммит G20 21.11.2020, 20:27

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Его основные темы: коронавирус, торговля и изменения климата.

Большая Двадцатка является наиболее эффективным форумом для разрешения глобальных кризисов.

Об этом заявил король председательствующей в G20 Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, открывая виртуальный саммит G20, сообщает ukrinform.ru.

"G20 - наиболее эффективный форум международного сотрудничества и разрешения глобальных кризисов", - сказал он.

Король напомнил, что впервые страны в таком формате встретились 12 лет назад в ответ на финансовый кризис.

Во время экстренного саммита G20 под председательством Саудовской Аравии в марте 2020 года страны взяли на себя обязательства безотлагательно мобилизовать ресурсы и пообещали предоставить более 21 млрд долларов на поддержку глобальных усилий в борьбе с пандемией. Также были одобрены чрезвычайные меры по поддержке экономик путем вливания более 11 трлн долларов.

По его словам нужно лучше подготовиться к любым будущим пандемиям и вызовам, вновь открыть экономики и границы, усилить мобильность и торговлю, реформировать ВТО, а также заложить фундамент для инклюзивного роста, защитить окружающую среду.

Монарх надеется, что саммит завершится принятием "важных решений".

Главной темой двухдневного саммита двадцатки крупнейших промышленных держав мира является преодоление пандемии COVID-19 и последствий от нее, а также традиционные международные темы - налоги, торговля и защита климата.

Саммит G20, хозяином которого года является Саудовская Аравия, состоится в виртуальной форме. Он завершает президентство Саудовской Аравии в G20, темой которого было "Реализация возможностей XXI века для всех".

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