«Северному потоку-2» грозит бунт моряков 1 21.11.2020, 21:25

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Победа Байдена грозит новыми серьезными неприятностями недостроенному газопроводу.

Победа Джо Байдена в президентской схватке за Белый дом грозит новыми серьезными неприятностями недостроенному газопроводу «Северный поток - 2» (СП-2), за счет которого наша страна намерена обезопасить себя от проблем, связанным с транзитом «голубого топлива» через территорию Украины и Польши. Очередные санкции Вашингтона запрещают международным компаниям страховать суда, обслуживающие строительство трубы. А Германия сдвинула на три месяца (до 1 апреля 2021 года) запуск на полную мощность второй нитки газового маршрута Eugal, который должен стать сухопутным продолжением СП-2. Несмотря на то, что «Газпром» уже сконцентрировал в районе строительства собственный флот, прокладка трубы не ведется. Битва за СП-2 пока продолжается в высоких политических кабинетах.

За последние дни главным источником новостей про СП-2 стала Германия. Представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме «зеленых», выразили в ходе слушаний поддержку проекту «Северный поток – 2», однако предложение фракции «Альтернатива для Германии» по данному вопросу к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ было отклонено большинством голосов. Зато Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций против СП-2 в рамках укрепления трансатлантического партнерства. А популярное немецкое Die Welt предрекает «решающую схватку» за российский газопровод.

Ну а что же происходит собственно на акватории Балтийского моря - там где пролегает недостроенная труба? Сервис MarineTraffic, с помощью спутниковой связи отслеживающий дислокацию морских судов, отмечает, что корабли потенциального флота, который предполагается задействовать в достройке подводного участка СП-2, пока простаивают на берегу - либо в немецком портовом городе Мукран, служащим логистическим терминалом СП-2, или в окрестностях Калининграда, причалы которого также подключены к работе над завершением магистрали. Это касается как кораблей – трубоукладчиков, так и морского транспорта, обеспечивающего поддержку проекта технологическими комплектующими, а также продуктами питания и амуницией. Задержка работ нервирует не только мировой энергетический рынок, но и рядовых матросов: экипажи подрядчиков, судя по некоторым утечкам в соцсетях, жалуются на строгую дисциплину, ограниченную возможность передвижения и выражают сомнения в получении премиальных за период простоя.

Как отмечает один из технологов, еще более года назад заключивший контракт на сварочные работы на подводной дистанции СП-2, к исполнению своих задач ему пока так и не пришлось приступить. Подрядчики, нанимающие экипажи и выплачивающие премиальные за работу в трудных погодных и геополитических условиях, стараются сэкономить на простое зафрахтованных судов.

О введенных мерах карантина все узнали в начале лета, когда экипажам перестали выдавать «увольнительные» на берег. Рядовые матросы не ощущали беспокойства, но технологи, которые должны быть задействованы в укладке трубы, начали нервничать: отсутствие работы многие воспринимали, как личное оскорбление. «Когда дело дошло до собственного кармана, ситуация обострилась. Сначала все думали, что запланированные покупки можно оформлять через интернет. Потом нарастали смутные сомнения: платежи через мобильную связь проходили, но средства на частные счета из российских банков перечислялись с некоторым отставанием. В итоге матросы решили аккумулировать деньги на счетах в западных банках, чтобы подстраховать себя от дополнительных санкций в отношении отечественных финансовых институтов после избрания нового американского президента», — объяснил ситуацию на условиях анонимности собеседник «МК».

Вместе с тем, по его словам, в случае с СП-2 возможность для жульничества у контрагентов сведена до минимума: вся финансовая документация проходят через юридические фирмы и структуры «Газпрома». Однако матросы явно не довольны тем фактом, что из-за простоя им приходится вместо непосредственной работы просто «драить палубу».

«Руководству проекта СП-2, безусловно, следует обратить внимание на состояние рядового морского состава, который оказался в простое в результате больших геополитических игр», - считает генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов. По его мнению, если простой продолжится, а деньги будут перечисляться с опозданием, то моряки вполне могут пойти на крайние меры. «В этом случае, американские санкции все-таки подействуют — если Россию не затронут финансовые ограничения Вашингтона, то для моряков, которые находятся длительное время на нейтральной территории, такая ситуация может послужить причиной для бунта и отказа от выполнения заданий, данных им еще год назад», — предупреждает эксперт.

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