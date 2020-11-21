В воскресенье в 14-00 собираемся в самом большом дворе Минска — Площади Независимости

В воскресенье в 14-00 собираемся в самом большом дворе Минска — Площади Независимости1
- 21.11.2020, 22:21
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В регионах — возле исполкомов.
Недавно глава «палаты представителей» Владимир Андрейченко заявил, что «нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов». Нам очень понравились слова «вовлечь как можно больше белорусов».
Мы давно готовы не только к абстрактному диалогу, а к конкретным переговорам. Поэтому мы 20 ноября призвали Андрейченко, председателя Совета министра Головченко и председателя Мингорисполкома Кухарева прийти на площадь Независимости в Минске 22 ноября в 14.00 для прямых переговоров с народом. Именно на площади Независимости находятся здания Дома правительства, парламента и Мингорисполкома, пишет телеграм-канал Баста!
Мы считаем, что выходу страны из кризиса поможет решение трех вопросов:
- отставка Лукашенко, проигравшего выборы;
- освобождение политзаключенных;
- проведение новых свободных выборов.
Мы также готовы выслушать предложения чиновников.
В воскресенье 22 ноября в 12-00 собираемся в своих дворах, решаем районные дела и думаем, как лучше всего добраться до центра города.
В 14-00 с разных сторон выходим на самый большой двор Минска — площадь Независимости. Подходим с разных сторон. Если кто-то будет нас спрашивать, куда мы идем, мы громко отвечаем: «Перамовы! Мы идем на переговоры!».
В регионах переговоры будут проходить также 22 ноября в 14-00.
Жыве Беларусь!