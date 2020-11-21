Российские активисты: Революция свободы в Беларуси неизбежно завершится победой! 1 Игорь Чубайс

21.11.2020, 22:38

2,499

Фото: «Наша Ніва»

Заявление российских гражданских активистов.

Устрашающие новости о нарушении гражданских прав, законов и Конституции РБ четвертый месяц продолжают приходить из Минска. Силовики избивают, насилуют и даже безнаказанно убивают мирных граждан, выступающих против фальсификации на президентских выборах. США, Евросоюз и, особенно, соседние с Беларусью страны – Литва и Польша – оказывают политическую, моральную, материальную и другую посильную помощь борцам за гражданские права.

Иной курс, противоположный линии европейского сообщества, проводит Кремль, заявляя о поддержке диктатора Лукашенко. Каждый день продолжения такой политики означает, что ответственность за кровь, пролитую на площадях, улицах и дворах белорусских городов разделяют и союзники Минска – кремлевские руководители.

Российское гражданское общество категорически против политики, разрывающей связи между народами России и Беларуси. Мы заявляем о полной солидарности с требованиями мирного белорусского протеста. Мы за новые, свободные выборы, за освобождение политзаключенных, за уход Лукашенко!

Мы уверены, что Революция свободы неизбежно завершится победой!

Чем быстрее это признают в Кремле, тем лучше для России и для наших соседей! Требуем от российских руководителей прекратить поддержку кровавого фашистского диктатора!

Верым! Можам! Пераможам!

Ведущий Гражданского дискуссионного Клуба "Россия" Иг. Чубайс и еще 186 подписантов на сайте ФБ, сбор подписей продолжается.

Игорь Чубайс, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».