Состояние Илона Маска за неделю выросло на $14 миллиардов 5 22.11.2020, 8:24

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Это произошло на фоне роста акций Tesla.

Состояние основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска за неделю выросло на $13,5 млрд, сообщает Forbes.

В рейтинге миллиардеров журнала, который обновляется в режиме реального времени, капитал Маска по состоянию на 05:30 мск оценивается в $104,5 млрд. Глава Tesla занимает в нем четвертую строку. Ранее на этой неделе он обошел в списке основателя Facebook Марка Цукерберга ($99,1 млрд).

Первое место в рейтинге Forbes занимает основатель Amazon Джефф Безос ($181,4 млрд), второе — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,5 млрд), а третье — основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,6 млрд).

Маск также поднялся на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, который также обновляется в реальном времени. По оценке агентства, его состояние составило $121 млрд. Лидирует в этом рейтинге Безос ($183 млрд), второе место принадлежит Гейтсу ($128 млрд). На четвертой строке оказался Арно с состоянием в $105 млрд, на пятой — Цукерберг ($102 млрд).

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. Это произошло после новости о том, что компания до конца года войдет в индекс S&P. Как отмечает Forbes, за неделю акции компании выросли почти на 20%. В то же время индексы S&P 500 и Dow Jones упали на 0,8% и 0,7% соответственно.

Маску принадлежит 21% акций Tesla.

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