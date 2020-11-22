Белорусские медики бросили вызов Лукашенко 7 22.11.2020, 9:13

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Архивное фото vitebsk.biz

Люди в белых халатах нашли свой способ борьбы с диктатурой.

Белорусские врачи и медсестры не имеют права бастовать, однако, они все же нашли способ выразить свой протест против власти, пишет польская Gazeta Wyborcza (перевод — unian.net).

В Беларуси врачи, медсестры и другие медработники считают, что у них нет другого способа заставить власти услышать их, кроме как начать массово увольняться. Причиной такого своего решения они называют "беспрецедентную ложь, бесправие и репрессирования людей со стороны власти".

Объявление о массовых увольнениях медиков было сделано в специальной группе "Белые халаты" в Telegram.

"Нет ощущения более гнетущего, чем бессилие и беспомощность. И единственное, что мы можем сделать, - это уволиться, потому что нам нельзя бастовать", - говорится в объявлении.

Согласно Трудовому кодексу Беларуси, граждане имеют право на увольнение через 30 дней после уведомления работодателю о своем решении. Или же все может произойти скорее по согласию сторон. По мнению медиков, за это время администрация Александра Лукашенко будет иметь шанс выполнить требования участников протестов, в частности, провести новые выборы и прекратить применение насилия к демонстрантам. Под объявлением "Белых халатов" подписались 5 тысяч медиков.

Людям, которые по объективным причинам не могут сейчас уволиться, предлагают начать так называемую "итальянскую забастовку" (формальное исполнение служебных обязанностей). То есть врачи по такому сценарию должны "выписывать больничные и рецепты на основе нужд пациента, а не фальшивой статистики, лечить пациентов стационарно так долго, как того требует выздоровление, а не так, как приказывают сверху". Также медики должны сообщать только правдивые данные.

С начала протестов против Лукашенко 9 августа белорусские врачи поддерживают демонстрантов как морально, так и физически. На фоне эпидемии коронавируса, кроме своих главных обязанностей они часто оказывают медицинскую помощь тем, кого избила белорусская милиция.

А учитывая сложные условия работы и ситуацию в стране, медики и сами принимали участие в протестах. 26 октября Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке. Медработники тоже приняли в нем участие, за что их репрессировали власти и медицинское руководство. В Беларуси количество новых случаев заражения коронавирусом растет ежедневно. Но несмотря на это, врачей увольняют с работы, арестовывают на улицах, бьют и бросают в тюрьмы. Против медиков также возбуждают уголовные и административные дела.

15 ноября во время "традиционного" воскресного марша в Минске ОМОН задержал онколога и кандидата медицинских наук Павла Моисеева, руководителя хирургического отделения Республиканского онкологического центра Андрея Полуянчика, онколога Евгения Кузьмина. Последний в 2014 году получил звание "Врач года Республики Беларусь". Также под арест попал психиатр-нарколог Виктор Сатсута. Врачей арестовывают также и в других белорусских городах.

16 ноября появилась информация о том, что Республиканский научно-практический центр "Мать и ребенок" не продолжил сотрудничество с Андреем Витушко, которого в Беларуси считают одним из лучших детских реаниматологов в стране. Его задержали еще в августе. В знак солидарности коллеги врача уже несколько дней выходят на улицы на протесты с плакатами и портретами Витушка.

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