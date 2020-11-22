Ученые обнаружили самых крупных динозавров на планете 1 22.11.2020, 9:20

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Иллюстрационное фото

Животное имело крепкий скелет, четыре мощных конечности и длинную шею.

В Аргентине учёные обнаружили останки нового вида гигантских динозавров. Самые крупные представители зауропод обитали на древней Земле, они эволюционировали и расплодились благодаря глобальному потеплению, пишет lenta.ua.

Динозавры стали крупнейшими существами на планете из-за тёплого климата, зауроподы имели массивное туловище длиной 15-25 метров. Крупнейшие представители данного вида, обитавшие на древней Земле, обладали длинной шеей и миниатюрной головой, при этом они были травоядными. Гигантский рост животных обеспечивал им возможность питаться листвой с крон деревьев, в том числе высоких. Ученые, обнаружившие останки гигантского динозавра, заявляют, что животное имело крепкий скелет, четыре мощных конечности и длинную шею. Данный вид назвали Bagualia alba, его представителей следует считать самыми крупными животными древней планеты.

Извержения вулканов обеспечили изменения ландшафта, резко возросло количество вечнозелёных хвойных деревьев. Названный динозавр обладал сильными зубами и поглощал листву, мелкие и крупные ветки, став доминирующим видом травоядных динозавров.

Автор исследования Пол Диего рассказал, что специалисты проанализировали свыше 100 костей, найденных в пустынной зоне Аргентины. В ходе их изучения они сделали вывод, что влажная погода и высокая температура окружающей среды обеспечили процветание растительности, создав динозаврам изобилие пищи. Следы извержений вулканов, вызвавших глобальное потепление, обнаружены в Южной Африке и Южной Америке.

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