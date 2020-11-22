Протестующие в Гватемале подожгли здание Конгресса 22.11.2020, 10:11

1,668

Митинги были вызваны сокращением социальных расходов.

В ходе протестов из-за сокращения расходов бюджета на социальную сферу, а также образование, здравоохранение, борьбу с нарушением прав человека в Гватемале жители бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса, из-за чего здание загорелось, пишет издание Prensa Libre (перевод — zn.ua).

Vandals set fire to the Congress of the Republic of Guatemala because they happen to disagree with the budgetpic.twitter.com/ZtWyhu9N3e — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) November 21, 2020

Сообщается, что пламя в здании удалось потушить. В этот момент протестующие начали забрасывать Конгресс камнями, из-за чего некоторые люди получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

После этого президент страны Алехандро Джамматтеи призвал людей защищать свою гражданскую позицию мирным путем, о чем написал в социальной сети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».