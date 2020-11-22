Семья белорусов больше двух месяцев спасалась от коронавируса и чипирования в палатке в Налибокской пуще 13 22.11.2020, 11:27

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Необычный случай произошел в Столбцовском районе.

Два с половиной месяца искали семью из деревни Задворье Столбцовского района. Все это время родители и двое детей жили в Налибокской пуще. В лес они ушли, чтобы «спастись от коронавируса и чипирования». Подробности истории сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

В семье четверо человек: 36-летние родители и дети 12 и 17 лет. В ночь на 6 сентября они ушли из дома в неизвестном направлении, оставив записку, что «уехали путешествовать по большой стране».

«Местные жители рассказали, что на протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим они говорили „о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище“. Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены», — сообщили в ведомстве.

Искали пропавших в Налибокской пуще, обследовать необходимо было более ста тысяч гектаров леса. Искали семью милиционеры, волонтеры ПСО «Ангел», помогали местные жители, сотрудники РОЧС, работники организаций лесного хозяйства, пущу облетали на вертолете.

20 ноября поступила информация, что в магазине в деревне Бор Новогрудского района видели похожую по приметам на пропавшую женщину. В итоге возле Шубино-Неманского канала сотрудники уголовного розыска и волонтеры обнаружили военную палатку, куда с наступлением темноты вернулись члены разыскиваемой семьи.

«После осмотра врачами члены семьи возвратились домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее, увиденный на одном из псевдонаучных телеканалов сюжет о том, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Чтобы избежать заражения и, следовательно, вакцинации, семья и решила переждать угрозу в лесу», — рассказали в милиции.

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