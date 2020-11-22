Девочка из деревни Заборовье, которая стала самой любимой людьми Мисс Беларусь 26 22.11.2020, 11:47

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Сегодня — день рождения Ольги Хижинковой .

Ольга Хижинкова как раз из тех людей, про которых говорят: «Красива не только снаружи, но и внутри» — и это абсолютная правда. Одна из первых красавиц страны, благотворитель и неравнодушный человек, чьи добрые дела не понаслышке известны обществу: помощь детям, спасение бездомных животных, сбор средств на лечение тяжелобольных. Сегодня у нее день рождения, который, увы, она встретит в заключении, отбывая наказание «за участие в несанкционированной акции». Tut.by вспоминает ее биографию.

Ольга Хижинкова появилась на свет 22 ноября 1986 года. Будущая Мисс Беларусь и участница международного конкурса «Мисс мира» родом из деревни Заборовье Лепельского района Витебской области. С ее трепетным отношением к животным и любовью к хорошей литературе, Ольга всегда чувствовала себя немного «чужой». Ну а сверстники, кстати, не считали ее красавицей, скорее наоборот:

— Я была высокой, худой и не обремененной сформировавшимися женскими формами — участь моя была незавидной. Могли обозвать каланчой или дылдой. Я очень болезненно на это реагировала. Но глядя в зеркало, хватало ума понимать, что мое время еще придет. И действительно, приехав в Витебск, я довольно скоро оказалась в модельной школе среди себе подобных девчонок ростом под 180 и выше. И все детские комплексы как-то сразу улетучились. А с появлением уверенности быстро поняла, что вниманием сильного пола обделена не буду.

В Витебск Ольга приехала учиться в колледж легкой промышленности: думала, что сможет показать себя в мире моды как дизайнер. Но не сложилось. Работа по распределению на витебской фабрике «Знамя индустриализации» оказалась ей не по вкусу. Пробыв на фабрике 4 месяца, Ольга нарочно прогуляла один день, и ее уволили по статье. Но у нее остались занятия в модельном агентстве и преподавание в тамошнем театре моды. А вскоре случилась победа на конкурсе красоты «Мисс Беларусь — 2008».

— Я вообще не собиралась идти. Очень скептически отношусь к конкурсам красоты. Но на тот момент я понимала, что это хороший старт. Поняла это, когда из каждого утюга все мои знакомые, друзья, коллеги, одногруппницы говорили, что нужно сходить.

В этом же году она становится участницей «Мисс мира», который проходил в ЮАР. Все свои приключения она описывала в онлайн-дневнике:

— Больше всего я общаюсь с Мисс Босния, Мисс Хорватия и Мисс Болгария. Мы очень подружились, делаем прически друг другу перед важными мероприятиями, стараемся друг другу во всем помогать, не думая, кто ж из нас самая красивая. Все наши дни получаются очень насыщенными, скучать (и даже просто пассивно отдыхать) нет времени. От обилия таких разных впечатлений кажется, что прошло уже месяца два вдали от дома, на другом конце света.

Забавно и интересно, что все мы здесь — представительницы разных культур, отличаемся не только цветом кожи, глаз, речью, но и поведением, привычками. Когда мексиканка произносила торжественную речь после получения титула, она заявила, что ни минуты не сомневается, что ее родные и знакомые танцуют и поют на улицах от радости. Представила себе такую картину на улицах моего города — и улыбнулась…

Теперь одноклассники не дразнят, а кусают локти: Ольга снимается в видео популярных артистов, а ее портрет украшает многочисленные обложки белорусских изданий и… упаковки колготок модного бренда, предложившего хороший контракт.

— Если проводить параллель, это некое подобие побед спортсменов: вот ты взошел на пьедестал — и разом стал всем очень интересен. До того времени, пока не появится новый чемпион. Будем считать, что судьба дала аванс в виде короны победительницы белорусского конкурса красоты. А дальше все в моих руках. Я стою у подножия лестницы, на которую надо взобраться по ступенькам. У каждого человека она своя, но многие предпочитают всю жизнь стоять на одной ступеньке и придумывают кучу причин, чтобы никуда не ходить: кто-то боится лишнего расхода сил, кто-то предстоящей неизвестности. Ну а мне интересно каждый день говорить себе: «Давай, Оля, вперед, иди и ничего не бойся».

Появились и поклонники, заваливающие Ольгу цветами. Но свою личную жизнь Хижинкова всегда таила за семью печатями, предпочитая не вываливать сокровенное напоказ. Известно лишь, что она замужем за другом детства и единомышленником, который разделяет ее жизненные ценности, в том числе — любовь к животным:

— Мне нравится, когда в мужчине много всего намешано — тогда с ним интересно. Ну и, само собой, мы должны смотреть с ним по жизни, что называется, в одном направлении. Одного хотеть, к одному стремиться, думать одинаково, знать, как поведет себя твой любимый человек в определенной ситуации, быть уверенным в том, что он поступит красиво, чтобы мне за него не было стыдно. А ему за меня…

Амбиции Ольги простирались гораздо дальше, чем быть первой из красавиц, а также «счастливой женой». Она мечтала о серьезной профессии:

— Вообще-то в детстве я хотела стать учительницей. Собирала всех своих кукол, усаживала их в ряд и спрашивала уроки. Потом даже на филфак поступала у себя в Витебске, но не прошла по конкурсу. В Минске долго решала между любимым филфаком и журфаком, но затем последний перевесил: наверное, после конкурса захотелось показать, как надо писать.

Окончив Институт журналистики Белорусского государственного университета по специальности «аудиовизуальные СМИ», Ольга работает на канале ОНТ. Ей казалось, что это та самая работа, в которой «ожидания и реальность совпали». Но цепочка произошедших событий подтолкнула ее к смене сферы деятельности.

— Был проект «Добро пожаловать в Беларусь» или что-то такое. Немецкая семья исследует достопримечательности Витебской области. Естественно, им показывают лучшие объекты. Они в восторге, снимают их реакцию. Я приехала сюда, в деревню к маме. Работала, писала пресс-релиз. В этот момент европейскую семью привезли на одну из ферм, которая была настолько крутой, что для увеличения надоев коровам включали Моцарта, Шопена и другую классическую музыку. Там надои были просто феноменальными. А у мамы на столе в этот момент лежал расчетный листок за месяц — она уже в сельском хозяйстве тогда дорабатывала. Там не было даже ста долларов зарплаты. Делался упор на то, что мы сохранили колхозы и на данный момент — это наше все. Вот это первый момент, когда я почувствовала противоречие с тем, что я делаю. Я — винтик всей этой системы. Конечно, нам есть чем гордиться. Но все не совсем так, как нас пытаются заставить думать.

В июле 2016 года Ольга оставляет работу на телевидении в пользу должности пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо-Минск».

— Многие убеждали меня, что не стоит идти в футбол и что футбольные фанаты не прощают ошибок. Но все оказалось не так страшно. Конечно, бывают нервные моменты, но цель, к которой идет клуб, заставляет думать о том, что всё преходяще.

Несмотря на пессимистические прогнозы, Ольга успешно справлялась со своей работой в течение нескольких лет, став абсолютно своей мире спорта. И не только в футболе, но и в марафонском беге! В 2017-м году ей удалось стать первой мисс в мире, пробежавшей классический марафон. А потом еще несколько раз повторить свой успех и даже улучшить результат. Готовясь к состязаниям, Ольга пробегала по 90 километров в неделю.

В марте 2020 года она неожиданно покидает пресс-службу уже, казалось, ставшего родного клуба. Многие не могли поверить, что Хижинкова принимала решение об увольнении самостоятельно, но Ольга опровергла все слухи.

— Это было чисто мое решение, никто меня не увольнял. Просто очень сильно изменился коллектив. Это был решающий момент. Я человек коллектива. Для того, чтобы работать, мне нужен комфорт и здоровый климат в коллективе. Я не скажу, что было плохо. Просто я утратила чувство уюта, которое у меня до этого присутствовало.

С увольнением у Ольги высвобождается время, которого ей всегда так не хватало на занятия благотворительностью. Еще после победы на конкурсе красоты она поняла, что титул Мисс Беларусь — это не только почет, но и обязательства:

— Для Мисс Беларусь главное — подготовиться к конкурсу «Мисс мира», а потом она предоставлена самой себе. Мне кажется, это в корне неверная политика: самая красивая девушка страны должна решать какие-то социальные задачи, привлекать внимание к проблемам общества — скажем, участвовать в благотворительных проектах.

Вклад Ольги в то, чтобы жизнь в Беларуси стала лучше и для людей, и для животных, трудно переоценить. За ее плечами десятки добрых дел: проект поддержки детей «Мечты сбываются», регулярная организация сбора денежных средств в пользу тяжелобольных и неизлечимо больных детей: «Приятно делать добро — особенно для детей и их мам, на которых все висит, потому что если ребенок рождается нездоровым, то папа обычно уходит».

Ну а любители братьев наших меньших знают Ольгу как самого активного и неравнодушного волонтера страны, который занимается помощью животным, попавшим в беду. Более сотни собак и кошек были спасены ею лично.

Но, к сожалению, все ее многочисленные добрые дела не уберегли Ольгу от беды. Все началось в разгар лета-2020, когда несколько участников предвыборной гонки были арестованы. Ольга резко высказалась по этому поводу в своих социальных сетях. А когда после выборов 9 августа по стране прокатилась волна насилия, она стала непримиримым борцом за правду и справедливость:

— Может быть, не каждого лично коснулись происходившие ужасы, но все увидели, как пострадали соседи, знакомые, простые минчане и белорусы, и мы вдруг стали готовыми высказывать свою позицию. И я очень горжусь белорусами. Мы показали, какие мы смелые, хоть по натуре и являемся очень спокойной и вдумчивой нацией. Просто мы достигли точки невозврата, после которой уже никогда не сможем быть прежними.

15 сентября 2020 года ее уволили из Национальной школы красоты, а 8 ноября Ольгу задержали на мирной акции протеста в Минске и по решению суда отправили в заключение до начала декабря.

Неизвестно, в каких условиях сегодня находится эта красивая и неравнодушная молодая женщина. Но уверены, что в любом состоянии она не растеряет силу своего духа, а ее внутренняя свобода — всегда при ней:

— Мне всегда было важно находиться в ладах со своей совестью. По жизни я остро реагирую на несправедливость, и в таких случаях личные интересы всегда отходят на второй план. Если я внутренне не согласна с происходящим, то не буду делать вид, что все хорошо. Мне важно чувствовать внутреннюю свободу. Впервые в жизни я в истинном смысле слова прочувствовала, что такое патриотизм и единение с народом. Когда есть общая идея, когда ты видишь, сколько людей остро реагируют на насилие и несправедливость, ты понимаешь, сколько у нас добрых, честных и прекрасных белорусов.

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