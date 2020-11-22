Обама в мемуарах ярко описал впечатление о Путине 5 22.11.2020, 12:28

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ФОто: АР

Российское правительство напоминало экс-президенту США «криминальный синдикат».

Экс-президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» раскритиковал Владимира Путина. В частности, он отметил, что российский президент поставил жажду власти выше совести. А российское правительство напоминало Обаме «криминальный синдикат».

Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty. C материалом знакомит сайт unian.net.

В первом томе мемуаров Обама пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце XIX и начале XX веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество «как законные инструменты обмена».

«В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества», — пишет в своей книге 44-й президент США.

Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, «чтобы ее боялись, но не брали с нее пример». По мнению Обамы, вряд ли жители развивающихся стран смотрят на Москву как «на образец». У 44-го президента США, который занимал свой пост в 2009-2017 годах, были очень напряженные отношения с Путиным.

Бывший сенатор штата Иллинойс занял Овальный кабинет в тяжелые для американо-российских отношений времена. Москва вторглась в Грузию в августе 2008 года, за три месяца до того, как Обама победил на президентских выборах. В Восточной Европе углублялось беспокойство из-за агрессии Кремля.

Сначала Обама пытался улучшить отношения с Москвой. Политику его администрации в этом направлении назвали «перезагрузкой». Но постоянное недоверие, несогласие во внешней политике и демонтаж демократии в России помешали достичь прогресса.

В конце 2011 года Путин обвинил администрацию Обамы в попытке организовать беспорядки в России. После этого отношения стали напряженными. Затем в 2014 году Кремль аннексировал украинский Крым и развязал войну на востоке Украины после свержения пророссийского президента в Киеве. Отношения США с Россией стали худшими со времен Холодной войны. Администрация Обамы вместе с союзниками выдворила Россию из G8 и ввела санкции против нее, чтобы наказать режим Путина за агрессию против Украины.

В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с российским лидером в июле 2009 года на его даче близ Москвы. Путин, который на то время был премьер-министром в администрации Дмитрия Медведева, показался президенту США «физически ничем не примечательным, низким и компактным, со статурой борца». Обама также посмеялся со склонности Путина устраивать себе фотосессии в стиле «мачо», фотографируясь без рубашки верхом на лошади. В своей книге Обама написал, что обладатель Кремля делает это с требовательностью, «характерной подросткам в Instagram».

Американский президент вспомнил, как Путин устроил «яркий и, казалось, бесконечный монолог» во время первой встречи, в деталях описывая все российские обиды на США за последние два десятилетия включительно с расширением НАТО и вторжением в Ирак. В свою очередь, о Дмитрии Медведеве бывший американский президент пишет более благосклонно. Ему показалось, что более молодой лидер России, который занимал пост президента в 2008-2012 годах, не верил во все басни Кремля и с большим энтузиазмом относился к перезагрузке отношений.

«Я заметил определенную ироническую отстраненность в его манере, будто он хотел мне показать, что на самом деле не верит во все, что сам говорит», — пишет Обама в своей книге о первой встрече с Медведевым на саммите G20 в апреле 2009 года.

Он также заметил, что у него и Медведева было несколько общих черт. Оба лидера изучали юридическое дело, прежде чем завели семьи, а еще им помогали старшие политики. Однако, он также описал Медведева как «состоятельного» мужчину, который использовал свои политические связи для завладения крупной деревообрабатывающей компанией во времена приватизации в 1990-х годах, когда стандарты жизни в России сильно падали.

Обама вспомнил, что он и Медведев почти не говорили о политике, когда ужинали на даче президента России близ Москвы в 2009 году. Светлана Медведева говорила в тот вечер о своей обеспокоенности тем, что работа отца на посту президента создает социальное давление на их сына Илью. Поэтому она хотела бы, чтобы он учился за границей.

«Я был шокирован, насколько простым был тот вечер. За исключением присутствия переводчика, который сидел отдельно за нами, пока мы ели, это можно было бы сравнить с обычным ужином в богатом американском пригороде», — пишет Обама в книге.

Обама также раскритиковал своего предшественника, президента Джорджа Буша-младшего, за то, что он не был еще жестче к Путину. По его мнению, Буш позволил России безнаказанно устроить вторжение в Грузию в 2008 году. Российская война против кавказской страны началась за 5 месяцев до завершения работы администрации Буша после 8 лет.

«Кроме остановки дипломатических контактов, администрация Буша ничего не сделала, чтобы наказать Россию за агрессию. А остальной мир пожал плечами и пошел дальше, что обрекло любые попытки изолировать Россию на провал», — считает Обама.

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