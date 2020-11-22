Средства для полоскания рта: что может ликвидировать коронавирус? 22.11.2020, 15:53

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Ученые провели тесты в лаборатории.

После нового исследования возникла версия, что средства для полоскания рта могут остановить распространение коронавируса – чтобы убивать вирус, они должны содержать хлорид цетилпиридиния, пишет сайт healthinfo.ua.

Специалисты Исследовательского института системного иммунитета в Кардиффском университете выдвинули предположение, что использование средств для полоскания рта, содержащих антисептик хлорид цетилпиридиния, способный убивать бактерии, позволяет сократить количество заразной влаги, выделяемой людьми при разговоре или чихании.

«Ополаскиватель для полости рта, содержащие хлорид, могут помочь снизить распространение заражения благодаря «вирулицидному эффекту» химического вещества, которое убивает 99,9% патогенов во рту», - заявила один из руководителей института профессор Валери О'Доннелл.

Ученые провели тесты в лаборатории, смоделировав условия носового прохода человека и применив различные средства для полоскания рта. В их отчете говорится, что некоторые жидкости для полоскания рта, содержащие не менее 0,07 процента хлорида цетипиридиния, показали многообещающие результаты, и специалисты допускают, что они способны бороться с вирусом.

Однако обнадеживающие данные были получены учеными в исследовании in vitro, и теперь они намерены выяснить, смогут ли ополаскиватели для рта убивать коронавирус при непосредственном использовании людьми.

«Нужно понять, дадут ли средства для полоскания рта тот же эффект, что был достигнут в лаборатории, при использовании пациентами, и мы с нетерпением ждем завершения нашего клинического испытания в начале 2021 года», - цитирует исследователей издание Express.

Между тем другое исследование, проведенное сотрудниками Университете штата Пенсильвания (опубликовано Журналом медицинской вирусологии), также побудило ученых сделать вывод, что что оральные антисептики, жидкости для полоскания рта, могут инактивировать коронавирус и снижать риск его передачи. Согласно их доводам, особенно эффективными в дезактивации или ослаблении вируса являются средства с хлоридом цетилпиридиния.

Что это за вещество? Хорошо известное противомикробное средство широкого спектра действия с антисептическими свойствами, признанное действенным против зубного налета и гингивита. Помимо жидкостей для полоскания рта, данный компонент присутствует в ряде зубных паст, пастилок, аэрозолей для дыхания и носа.

ВОЗ возражает. Всемирная организация здравоохранения отмечает: в настоящее время недостаточно доказательств того, что жидкость для полоскания рта окончательно убивает вирус.

«Некоторые марки жидкости для полоскания рта могут на несколько минут устранить определенные микробы из слюны во рту. Однако это не означает, что они защищают вас от инфекции», - предупреждают в организации.

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