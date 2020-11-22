В Великобритании задумались о «ковидных паспортах»
- 22.11.2020, 16:18
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Обладатели «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране
В Великобритании задумались над введением специального документа для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает The Sunday Times.
Обладатели «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране, в том числе отправляться в рабочие командировки.
По данным издания, решение о введении такого документа может быть озвучено в парламенте уже в понедельник. Предполагается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также объявит о завершении в стране национального карантина со 2 декабря и возвращении к локальным ограничениям.
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