В Великобритании задумались о «ковидных паспортах» 22.11.2020, 16:18

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Обладатели «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране

В Великобритании задумались над введением специального документа для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает The Sunday Times.

Обладатели «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране, в том числе отправляться в рабочие командировки.

По данным издания, решение о введении такого документа может быть озвучено в парламенте уже в понедельник. Предполагается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также объявит о завершении в стране национального карантина со 2 декабря и возвращении к локальным ограничениям.

Для празднования Рождества гражданам разрешат собираться небольшими компаниями, однако затем строгие меры вернут. Они будут действовать до начала весны.

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