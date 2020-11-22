В Минске открыты все станции метро 3 22.11.2020, 16:50

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Метро работает в штатном режиме.

Все станции метро в Минске открыты, сообщает telegram-канал метрополитена.

- В 16.10 все станции открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба столичной подземки.

Сегодня днем закрывали станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Каменная горка", "Петровщина", а также все станции третьей линии метро.

Кроме этого, временно были отменены остановочные пункты по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до ОП "Институт Культуры" в обоих направлениях. Сейчас движение наземного транспорта восстановлено.

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