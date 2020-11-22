В Гродно прошли акции с бело-красно-белыми флагами и зонтами 22.11.2020, 17:15

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Фото: «Радыё Свабода»

В центре города громко звучало «Жыве Беларусь!».

В Гродно 22 ноября прошли акции протеста. В центре по Советской улице гуляли люди с бело-красно-белыми зонтами и ОМОН, передает «Радыё Свабода».

Жители города также собирались в своих районах около дорог на остановках с бело-красно-белыми флагами или ходили по своему району маршем, делали фото, после расходились.

Люди гуляли много раз небольшими группами по Советской улице и центру города. Несколько раз громко скандировали в центре «Жыве Беларусь!». Известно про единичные задержания.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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