закрыть
22 ноября 2020, воскресенье, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно прошли акции с бело-красно-белыми флагами и зонтами

  • 22.11.2020, 17:15
  • 3,394
В Гродно прошли акции с бело-красно-белыми флагами и зонтами
Фото: «Радыё Свабода»

В центре города громко звучало «Жыве Беларусь!».

В Гродно 22 ноября прошли акции протеста. В центре по Советской улице гуляли люди с бело-красно-белыми зонтами и ОМОН, передает «Радыё Свабода».

Жители города также собирались в своих районах около дорог на остановках с бело-красно-белыми флагами или ходили по своему району маршем, делали фото, после расходились.

Люди гуляли много раз небольшими группами по Советской улице и центру города. Несколько раз громко скандировали в центре «Жыве Беларусь!». Известно про единичные задержания.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин