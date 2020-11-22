В ноябре цены на продукты резко пошли вверх 2 22.11.2020, 17:30

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Брестчанка сравнила чек за май и ноябрь.

Сохранился чек из супермаркета пятимесячной давности (за 27 мая). Как правило, чеки не храню, только просматриваю иногда на предмет: что стоит покупать чаще и за что «переплатила», пишет Антонина Хокимова для vb.by. Но в этот раз, видимо, круглая сумма понравилась: 50 рублей. А если провести эксперимент и сделать те же покупки в том же магазине?..

Скажу сразу, чистоты эксперимента не получилось. Во-первых, в сетевом магазине в последнее время отсутствуют в продаже некоторые продукты, к примеру, «реберные пластины». Остромечевские молоко и сметана на прилавках появляются редко, все больше не предпочитаемые «Бабушкина крынка» и «Минская марка» или «Савушкин» (причем в пластиковой бутылке, что дороже, но это отдельная тема). Во-вторых, тогда был приобретен товар узкого ассортимента (в основном овощи, фрукты, овсяные хлопья, по два творога и молока).

И все же. Из 17 наименований товаров некоторые незначительно подешевели: бананы с 2 руб. 89 коп. до 2 руб. 69 коп., укроп с 1 руб. 30 коп. до 89 коп. Больше всего (на целый рубль и больше) из выбранного ассортимента за пять прошедших месяцев подорожали: кофе итальянский (250 г) с 8 руб. 99 коп. до 9 руб. 99 коп., 350-граммовая банка меда с 3 руб. 79 коп. до 4 руб. 79 коп. и колбаса «Полесская» собственного производства («пальцем пханая») с 8 руб. 59 коп. за 1 кг до 9 руб. 99 коп. Свинина (тазобедренная часть) в мае стоила 7 руб. 49 коп., а теперь — 8 руб. 99 коп. за «кило», тушка цыпленка-бройлера подорожала с 3 руб. 69 коп. до 3 руб. 99 коп.

Но настоящие «приключения чека» начались в последние дни. Резко (причем как в магазинах шаговой доступности, так и в супермаркетах) в первых числах ноября поменялись ценники на такие социально значимые товары, как постное масло и сахар. «Народное» масло «Золотая семечка» достигло отметки 3 руб. 99 коп. А сахар, по заверениям высокопоставленных чиновников правительства, вообще не должен был до нового года дорожать. Но он вырос в цене с 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 59 коп.

Продавец в магазине потребкооперации рассказала, что цены на разные виды колбас увеличились с 1 ноября на 3, 5, 7 копеек за килограмм.

…Доллар тем временем растет (с 27 мая, когда заполнялась наша «авоська», до 9 ноября он вырос с 2.402 руб. до 2.578 руб.) и остается нестабильным. Поставщики в условиях нестабильности экономики закладывают возможные риски в закупку. У продавцов заканчивается запас товаров, приобретенных по старым ценам… Но не стоит отчаиваться. Выживать мы умеем. Как?

В «шаговом» магазине пенсионерка напрягала продавца долгим выбором колбасы. «А вы бочок возьмите, 9 руб. за килограмм», – посоветовала та. «Конечно, съязвила покупательница. – Уплачу коммуналку, бочок куплю, а дальше как?.. Дайте мне «бутербродную».

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