Какой будет погода в начале недели 22.11.2020, 18:11

2,133

Завтра ожидается усиление ветра.

В понедельник, 23 ноября, в Беларуси ожидается усиление ветра, ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».