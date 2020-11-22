Воскресный Марш в Минске: яркий фоторепортаж

Воскресный Марш в Минске: яркий фоторепортаж1
- 22.11.2020, 18:25
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Сегодня - 106-ой день белорусской революции.
В Минске 15-ую неделю подряд прошел протестный Марш против узурпатора Лукашенко. Сегодня локальные шествия проходили одновременно в разных районах Минска.
Белорусы продолжают требовать отставки Лукашенко, проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиение и пытки над мирными протестующими.
«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж с Марша: