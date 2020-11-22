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Воскресный Марш в Минске: яркий фоторепортаж

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  • 22.11.2020, 18:25
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Воскресный Марш в Минске: яркий фоторепортаж
Фото: Reuters

Сегодня - 106-ой день белорусской революции.

В Минске 15-ую неделю подряд прошел протестный Марш против узурпатора Лукашенко. Сегодня локальные шествия проходили одновременно в разных районах Минска.

Белорусы продолжают требовать отставки Лукашенко, проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиение и пытки над мирными протестующими.

«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж с Марша:

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
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