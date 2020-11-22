США подтвердили выход из Договора по открытому небу 1 22.11.2020, 18:32

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Советник президента США по нацбезопасности подтвердил выход, заявив, что Россия «грубо нарушала договор годами»

США официально подтвердили свой выход из Договора по открытому небу (ДОН) после истечения шестимесячного срока с момента их уведомления о выходе. Об этом говорится в заявлении советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте Совет национальной безопасности, передает РБК.

«Сегодня истекают шесть месяцев со дня уведомления США о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной договора, который Россия грубо нарушала годами», — говорится в сообщении.

О'Брайен также заявил, что президент США никогда не переставал ставить свою страну на первое место, выводя ее из «устаревших договоров и соглашений, которые давали преимущества нашим противникам ценой нашей национальной безопасности».

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