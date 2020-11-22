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США подтвердили выход из Договора по открытому небу

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  • 22.11.2020, 18:32
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США подтвердили выход из Договора по открытому небу

Советник президента США по нацбезопасности подтвердил выход, заявив, что Россия «грубо нарушала договор годами»

США официально подтвердили свой выход из Договора по открытому небу (ДОН) после истечения шестимесячного срока с момента их уведомления о выходе. Об этом говорится в заявлении советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте Совет национальной безопасности, передает РБК.

«Сегодня истекают шесть месяцев со дня уведомления США о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной договора, который Россия грубо нарушала годами», — говорится в сообщении.

О'Брайен также заявил, что президент США никогда не переставал ставить свою страну на первое место, выводя ее из «устаревших договоров и соглашений, которые давали преимущества нашим противникам ценой нашей национальной безопасности».

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