Правозащитники сообщили о 249 задержанных на воскресных акциях

Правозащитники сообщили о 249 задержанных на воскресных акциях1
- 22.11.2020, 19:01
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Список дополняется.
В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси прошли традиционный акции протеста. Как только люди начали собираться в колонны — силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.
Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется. На данный момент известно о 249 задержанных.
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.