Правозащитники сообщили о 249 задержанных на воскресных акциях 1 22.11.2020, 19:01

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Фото: DPA

Список дополняется.

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси прошли традиционный акции протеста. Как только люди начали собираться в колонны — силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.

Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется. На данный момент известно о 249 задержанных.

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51

+375 29 835 94 49

+375 17 377 55 40.

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