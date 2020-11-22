Ученые нашли неизвестный науке минерал 1 22.11.2020, 19:28

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Он может приблизить создание супербатарей.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета нашли на Камчатке (Россия) уникальный минерал. Об этом сообщает apostrophe.ua.

Природное вещество обнаружила научная группа под руководством профессора кафедры кристаллографии Станислава Филатова в районе Толбачика. Эта местность состоит из вулканического массива на востоке Камчатки.

Минерал нашли в отверстиях и трещинках в корке застывшей лавы. Благодаря техническому прогрессу ученые оперативно исследовали и анализировали образцы петровита.

Минерал петровит получил свое название благодаря профессору СПбГУ Томасу Петрову. Он со своими учениками первым в мире создал технологию выращивания ювелирного малахита.

Сам петровит был найден на Камчатке и доставлен в Петербург 20 лет назад. Однако только недавно ученым удалось установить, что этот минерал не имеет аналогов. Это стало возможным благодаря современному оборудованию.

Филатов подчеркнул, что петровит, предположительно, может использоваться для производства натрий-ионных батарей - более дешевой и эффективной замене существующих сейчас литий-ионных. Однако это еще предстоит доказать, опираясь на свойства петровита в промышленном производстве.

"Главная особенность петровита заключается в том, что атомы кислорода, серы, натрия и меди, из которых он состоит, образуют своего рода каркас, пронизанный пустотами и каналами. По этим каналам могут свободно передвигаться относительно мелкие атомы натрия", - рассказал ученый.

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