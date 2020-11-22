Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита 22.11.2020, 20:10

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Страны обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19.

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".

"Мы по-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах, признавая особые проблемы в Африке и небольших островных развивающихся государствах", — говорится в документе.

Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса. Лидеры отметили, что признают роль широкой иммунизации как "глобального общественного блага".

Двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в "двадцатке".

"Группа двадцати" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз.

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