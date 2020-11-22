Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Карабаха 22.11.2020, 21:40

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Президент РФ также рассказал, кто был авторами текста заявления по Нагорному Карабаху.

Армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, и это значит, что, с точки зрения международного права, Карабах и прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана. Таким образом президент России Владимир Путин ответил в эфире «Россия 1» на вопрос о территориальной принадлежности НКР, передает lenta.ru.

Российский лидер также рассказал, что авторами текста заявления по Нагорному Карабаху были все три подписавшие его стороны. «Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян», — сказал Путин и добавил, что по-другому было невозможно.

По словам российского лидера, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон. «Что мы сейчас и делаем», — заключил глава государства.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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