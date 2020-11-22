«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг» 22.11.2020, 22:13

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Свободная Слепянка вышла на вечернюю акцию и передала послание узурпатору.

Сегодня Беларусь вышла на воскресный Марш. По всему Минску на улицы вышли десятки тысяч человек.

Свободная Слепянка не устает даже после насыщенного воскресного дня и вечером снова выходит на акцию протеста.

«Мы тверды и настойчиво идем вперед! Каждый день!», — говорят жители минского района.

«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг», — написано на одном из плакатов с намеком на незавидную судьбу узурпатора.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша.

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