закрыть
22 ноября 2020, воскресенье, 23:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг»

  • 22.11.2020, 22:13
  • 2,893
«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг»

Свободная Слепянка вышла на вечернюю акцию и передала послание узурпатору.

Сегодня Беларусь вышла на воскресный Марш. По всему Минску на улицы вышли десятки тысяч человек.

Свободная Слепянка не устает даже после насыщенного воскресного дня и вечером снова выходит на акцию протеста.

«Мы тверды и настойчиво идем вперед! Каждый день!», — говорят жители минского района.

«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг», — написано на одном из плакатов с намеком на незавидную судьбу узурпатора.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов