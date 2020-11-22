«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг»
- 22.11.2020, 22:13
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Свободная Слепянка вышла на вечернюю акцию и передала послание узурпатору.
Сегодня Беларусь вышла на воскресный Марш. По всему Минску на улицы вышли десятки тысяч человек.
Свободная Слепянка не устает даже после насыщенного воскресного дня и вечером снова выходит на акцию протеста.
«Мы тверды и настойчиво идем вперед! Каждый день!», — говорят жители минского района.
«Чик-чирик, в Ростов прыг-прыг», — написано на одном из плакатов с намеком на незавидную судьбу узурпатора.
Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша.