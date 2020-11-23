Глава британских ВВС: Войны будущего будут развернуты в космосе 2 23.11.2020, 8:18

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Некоторые страны уже используют оружие для уничтожения спутников.

Войны будущего, которые будут начинаться на земле или на море, могут быстро распространиться на космос. Об этом заявил глава королевских ВВС Великобритании, указав на то, что Россия и Китай разрабатывают оружие для уничтожения спутников.

По словам начальника британского военно-воздушного командования сэра Майка Вигстона, сейчас говорить о космосе как о потенциальном поле битвы было бы «преувеличением». В то же время, по его мнению, было бы «однозначной халатностью», если бы Вооруженные силы Великобритании не отнеслись серьезно к угрозам для спутниковых систем, таких как коммуникационные системы и GPS-навигация, сообщает unian.net со ссылкой на Financial Times.

«Будущие конфликты может и не будут начинаться в космосе. Но я не сомневаюсь, что они очень быстро распространятся на космос и могут даже быть выиграны или проиграны там. Поэтому нам нужно быть готовыми защищать, если понадобится, наши критические национальные интересы в космосе. Мы видим, что Китай и Россия, а также другие страны разрабатывают возможности для борьбы со спутниками», — сказал Вигстон во время Оборонно-космической конференции в Великобритании.

В начале 2020 года США и Великобритания обвинили Россию в испытании нового космического оружия на спутнике Cosmos 2543, милитаризируя тем самым космос. Снаряд, выпущенный на орбиту, может быть использован для удара по чужому спутнику.

Глава Космического командования США генерал Джон Реймонд тогда заявил, что российский тестовый выстрел соответствует «военной доктрине Кремля по использованию оружия, которое поставит космические активы США и союзников под угрозу». В свою очередь, глава Космического директората Великобритании Харви Смит сказал, что снаряд имеет «все признаки оружия».

Союзники на Западе боятся, что использование космического оружия не только поставит под угрозу мирное использование космоса. Но и создаст космический мусор, который может повредить спутники и космические системы. С ростом плотности космического мусора оно может стать причиной столкновений и сделает космос слишком опасным для полетов.

Китай уже столкнулся с критикой за его роль в создании космического мусора. В 2007 году Пекин уничтожил ракетным выстрелом свой старый метеорологический спутник. В результате на орбите появились сотни кусочков космического мусора. Кроме того, этот поступок дал понять, что Пекин способен сбивать чужие спутники.

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