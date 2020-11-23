Клапан США и «санкции из ада» 8 Иван Яковина

23.11.2020, 8:38

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Иван Яковина

К чему готовиться Путину?

Джо Байден уже гарантированно становится президентом США, и оценивая мировую ситуацию, исходя из этого, для нас самое главное — у России начнутся огромные неприятности

И вот какие именно неприятности будут для России.

В США примут так называемые «санкции из ада» — DAASKA (Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии) и DETER (Акт о Защите выборов от троллей вражеских режимов). Эти законы, во-первых, запретят российским банкам пользоваться долларом, запретят любые вложения в российские газовые компании, запретят, по сути дела, продавать нефть и газ России на Запад, а также запретят России финансировать свои новые старые долги.

Таким образом, российская финансовая система будет фактически уничтожена, и даже нефтегазовая система, дающая основной приток налогов в РФ тоже будет подорвана и практически перестанет существовать.

Байдену после прихода к власти надо будет сразу показать, кто в доме хозяин. Сделать решительный жест, который восстановит репутацию США как главной страны на свете. Для этого он совершенно спокойно может объявить санкции против Владимира Путина.

И Сенат, и Конгресс с огромной радостью поддержат это начинание. Они пытались сделать это во время президентства Дональда Трампа, но он помешал. Даже республиканцы, поддерживающие Трампа, не прочь ввести санкции против Путина. Для США введение таких санкций ничего не стоит, это совершенно бесплатно, но зато это даст такой крепкой дубиной по загривку Владимиру Путину, по его режиму, к радости всего прогрессивного человечества.

Что это будет. Все активы российской элиты на Западе заблокируют, продажа нефти и газа постепенно будет остановлена, брать в долг на Западе россияне не смогут, рефинансировать старые долги будет очень дорого и тяжело. Начнется поиск имущества лично Путина и его друзей на Западе, а также Россию могут признать страной-спонсором терроризма.

Если совсем коротко, то США поставят такой клапан: деньги из России выходить будут, их будут просто высасывать, как пылесосом, а в Россию деньги поступать не будут. Российская экономика посыплется, лояльность российских элит по отношению к Владимиру Путину будет резко подорвана.

Им скажут: так давайте любите Путина без штанов, либо бегите на Запад. Там все ваше имущество вам вернут, но тогда жить в России вы не сможете. Конечно, эти люди решат — давайте-ка мы сделаем так: мы Путина убираем, и после этого мы сможем и в России жить, и грабить Россию, и тратить денежки на Западе. Их это, конечно, полностью устроит.

Я уверен, что среди российской элиты появятся какие-то попытки скинуть Путина уже в следующем году. Бизнес-кланы уже сейчас попытаются искать преемника кашляющему Путину. Кстати, кто не видел, посмотрите видео, как он примерно 15 секунд кашлял, видимо, у него со здоровьем не все в порядке.

Иван Яковина, «Новое время»

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