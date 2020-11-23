В белорусских школах родители перехватили инициативу и сами ведут информационные часы 4 23.11.2020, 9:08

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Детей оградили от пропаганды.

«Салiдарнасць» расспросила родителей учащихся и выяснила, что в некоторых школах отменили классные и информационные часы, чтобы не вызвать бунт среди родителей из-за пропаганды госидеологии.

Ребенок Анны (имя изменено по просьбе собеседницы – прим) учится в одной из слуцких школ.

— Все началось 1 сентября, когда классный руководитель на первом уроке сказал детям: посмотрите, какой у нас замечательный президент (показал портрет на стене), это благодаря ему мы живем в такой прекрасной стране, где все хорошо и стабильно.

Учитель не видел некоторых детей полгода: они ушли на самоизоляцию из-за коронавируса с марта. Я не понимаю, зачем было говорить о президенте? Неужели нельзя было расспросить детей, как они провели каникулы?

Когда на следующем классном часу учитель снова затронул политические темы, я позвонила ему и спросила, для чего существует классный час и попросила не втягивать детей в политику. Он сказал, что у него есть план работы от управления образования, и он должен ему следовать.

Недавно педагог предупредил детей: в семь (максимум в восемь) часов вечером они должны быть дома, потому что в Слуцке проходят митинги.

Анна хочет написать заявление в адрес администрации школы, чтобы ее ребенок не посещал классные часы, но переживает, как это отразится на ее семье.

«Линейка 1 сентября напоминала вечер в турецком отеле. Никто из администрации не взял слова»

В старших классах столичной 194-й школы в этом учебном году отменили классные и информационные часы. По мнению родителей, это связано с фальсификациями выборов и участием в них учителей.

— Несмотря на то, что на одном из школьных участков победила Тихановская, родители уверены: был вброс бюллетеней, поскольку перевес голосов был небольшой, — рассказывает Алиса, мама старшеклассника (имя изменено по просьбе собеседницы – прим). — У нас очень активные школьные чаты, люди много высказывались.

Учителя живут в нашем микрорайоне, все чьи-то соседи. Дошло до того, что некоторые члены комиссии начали делать каминг-ауты и написали, что не имеют отношения к вбросам, и сами голосовали за Тихановскую. Есть и те, кто молчит.

Линейку 1 сентября Алиса сравнивает с вечером в турецком отеле:

— Были наняты аниматоры, которые потанцевали с детьми. Потом учащихся пригласили в классы. Никто из администрации школы не поприветствовал детей.

Алиса считает, что руководство боится контактов с родителями после общественного обсуждения в школьных чатах.

— Видимо, для того, чтобы лишний раз не нарываться, они решили исключить все возможные контакты. Общешкольного родительского собрания не было, информационные и классные часы не проводятся.

Детям запретили писать о закрытии Купаловского театра

— В сентябре родители поинтересовались у классного руководителя, как насчет политики в школе, — рассказывает Кристина (имя изменено — прим), мама ученика гимназии Первомайского района Минска. — Нам ответили, что никакой политики не будет, дети в седьмом классе.

Когда Кристина попросила классного руководителя прислать список тем, которые обсуждают на часах информирования, ответа она не получила. Кроме того, что дети достаточно взрослые, чтобы самим разобраться с этими темами. Мама написала на адрес школы и вскоре получила ответ.

— Оказалось, нормальные темы, которые можно рассказывать с любой идеологической позиции. О Конституции, правах человека и так далее. Одна из тем была посвящена столетию Купаловского театра. Детям, которым поручили готовить доклады, сказали писать про первые 99 лет существования театра, не касаясь последних событий.

Кристина считает, что информационные часы могут быть полезны детям и новой Беларуси. По ее мнению, стоит брать актуальные темы, например, управление финансами, составление бюджета на неделю, права человека.

Как родители перехватили инициативу и сами ведут информационные часы

Анастасия и Роман Молодяшины в самом начале учебного года предложили разрешить родителям вести информационные часы.

— Классная спросила разрешения у директора, та не возражала, — рассказывают родители учащихся одной из минских школ. — Угадайте, какое количество родителей присоединилось к нам с мужем. Правильно — ноль.

Зато теперь мы рассказываем детям о всяких полезных в жизни штуках. Муж об экселе и финансовой грамотности, я — о маркетинге и hr-ах.

У классной освободилось время. А мы даем детям высказываться и понимаем, какие же они все ментально свободные и невероятные.

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