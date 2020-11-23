Российским банкам предсказали дефолт из-за пандемии коронавируса 4 23.11.2020, 9:23

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Фото: Reuters

В ближайшие четыре квартала они находятся в зоне риска.

В 2020 году до 35 банков в России могут объявить дефолт и лишиться лицензии. По данным аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», которых цитирует РИА «Новости», на восстановление прибыли банков уйдет не менее 12 месяцев.

«До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении.

По банковскому сектору также не наблюдается улучшений или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций, считают эксперты.

Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году их лишилось 28 банков. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех кредитных организаций, еще у шести банков лицензия была отозвана по решению акционеров.

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