закрыть
23 ноября 2020, понедельник, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали все о пользе и вреде пива

17
  • 23.11.2020, 9:34
  • 11,662
Ученые рассказали все о пользе и вреде пива

Что в нем хорошего, а что плохого.

Темное и светлое, безалкогольное и крепленое, нефильтрованное и пастеризованное, крафтовое, домашнее, эль, лагер... Одних только классических видов пива существует несколько десятков! У него целая армия поклонников, а в народной медицине пиву посвящена отдельная глава. С другой стороны у него и противников немало, причем большинство, как правило, из научного сообщества. Так чего в нем хорошего, а чего плохого, и вообще — вредно пиво в итоге или полезно? Об этом в статье издания «Популярная механика».

Все хорошо в меру — пусть банальность, но с этой фразы начинается практически любой совет диетологов, гастроэнтерологов и наркологов. Самая вредная составляющая пива — этиловый спирт. В среднем его содержание в напитке 3-5% (крепленые варианты мы не рассматриваем). Стало быть максимум суточного потребления для мужчин составляет 0,5 литра пива (эквивалент 50 граммов водки), для женщин — 0,33 литра. Всем, что сверху вы удобряете почву для развития так называемого пивного алкоголизма — тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант зависимости, куда более серьезный, чем “водочный” алкоголизм. И не кивайте в сторону безалкогольного пива: незначительная доля этилового спирта в нем все же есть ( в некоторых случаях может доходить до 1,5%), а значит и с ним надо быть аккуратным.

Американские ученые в 2007 году провели исследование и пришли к выводу, что у тех, кто регулярно потребляет пиво, на треть реже образуются камни в почках. У пива сильный мочегонный эффект, поэтому при его употреблении почки чаще обычного “промываются”. И это хорошая новость. Плохая же заключается в том, что вместе со всякой гадостью пиво из организма вымывает массу микроэлементов, а это, в свою очередь, создает их дефицит.

В пиве содержатся витамины группы В, причем, в легкой для усвоения форме, аскорбиновая кислота, фосфор, железо, магний, калий и цинк, а также никотиновая и фолиевая кислоты. Проблема в том, что концентрация микроэлементов в пиве ничтожно мала, и чтобы восполнить баланс, к примеру, витамина С, надо выпить литр-другой этого напитка в день. Так себе витаминный комплекс...

С другой стороны, метанол, альдегиды и сивушные масла — весь этот набор не самым лучшим образом воздействует на центральную нервную систему, особенно при регулярном употреблении. Как результат — ранняя деменция, проблемы с памятью, перепады настроения, лень.

В пивном хмеле в большом количестве содержатся фитогормоны. Они активно подавляют мужской гормон тестостерон. Как следствие — у мужчины начинает увеличиваться живот и грудные железы, растет количество висцерального и подкожного жира, мышцы становятся дряблыми. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, этиловый спирт стимулирует аппетит, блокируя центры насыщения. Увеличивается вес тела. И это мелочи по сравнению с тем, что либидо в ходе таких изменений стремительно падает, появляются проблемы с эрекцией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов