Ученые рассказали все о пользе и вреде пива 17 23.11.2020, 9:34

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Что в нем хорошего, а что плохого.

Темное и светлое, безалкогольное и крепленое, нефильтрованное и пастеризованное, крафтовое, домашнее, эль, лагер... Одних только классических видов пива существует несколько десятков! У него целая армия поклонников, а в народной медицине пиву посвящена отдельная глава. С другой стороны у него и противников немало, причем большинство, как правило, из научного сообщества. Так чего в нем хорошего, а чего плохого, и вообще — вредно пиво в итоге или полезно? Об этом в статье издания «Популярная механика».

Все хорошо в меру — пусть банальность, но с этой фразы начинается практически любой совет диетологов, гастроэнтерологов и наркологов. Самая вредная составляющая пива — этиловый спирт. В среднем его содержание в напитке 3-5% (крепленые варианты мы не рассматриваем). Стало быть максимум суточного потребления для мужчин составляет 0,5 литра пива (эквивалент 50 граммов водки), для женщин — 0,33 литра. Всем, что сверху вы удобряете почву для развития так называемого пивного алкоголизма — тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант зависимости, куда более серьезный, чем “водочный” алкоголизм. И не кивайте в сторону безалкогольного пива: незначительная доля этилового спирта в нем все же есть ( в некоторых случаях может доходить до 1,5%), а значит и с ним надо быть аккуратным.

Американские ученые в 2007 году провели исследование и пришли к выводу, что у тех, кто регулярно потребляет пиво, на треть реже образуются камни в почках. У пива сильный мочегонный эффект, поэтому при его употреблении почки чаще обычного “промываются”. И это хорошая новость. Плохая же заключается в том, что вместе со всякой гадостью пиво из организма вымывает массу микроэлементов, а это, в свою очередь, создает их дефицит.

В пиве содержатся витамины группы В, причем, в легкой для усвоения форме, аскорбиновая кислота, фосфор, железо, магний, калий и цинк, а также никотиновая и фолиевая кислоты. Проблема в том, что концентрация микроэлементов в пиве ничтожно мала, и чтобы восполнить баланс, к примеру, витамина С, надо выпить литр-другой этого напитка в день. Так себе витаминный комплекс...

С другой стороны, метанол, альдегиды и сивушные масла — весь этот набор не самым лучшим образом воздействует на центральную нервную систему, особенно при регулярном употреблении. Как результат — ранняя деменция, проблемы с памятью, перепады настроения, лень.

В пивном хмеле в большом количестве содержатся фитогормоны. Они активно подавляют мужской гормон тестостерон. Как следствие — у мужчины начинает увеличиваться живот и грудные железы, растет количество висцерального и подкожного жира, мышцы становятся дряблыми. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, этиловый спирт стимулирует аппетит, блокируя центры насыщения. Увеличивается вес тела. И это мелочи по сравнению с тем, что либидо в ходе таких изменений стремительно падает, появляются проблемы с эрекцией.

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