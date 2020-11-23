закрыть
23 ноября 2020, понедельник, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жителей трех регионов Польши планируют массово протестировать на коронавирус

  • 23.11.2020, 10:07
  • 3,067
Жителей трех регионов Польши планируют массово протестировать на коронавирус

Тестирование проведут в наиболее пострадавших от коронавируса регионах.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Польше планируют провести массовое тестирование на COVID-19 в трех регионах.

Логистический алгоритм массового тестирования разработают в ближайшее время. Его планируют провести в Малопольском, Подкарпатском и Силезском воеводствах – наиболее пострадавших от коронавируса регионах.

Жителям этих регионов планируют провести тесты на антигены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов