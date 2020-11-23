Жителей трех регионов Польши планируют массово протестировать на коронавирус
23.11.2020, 10:07
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Тестирование проведут в наиболее пострадавших от коронавируса регионах.
Как стало известно сайту Charter97.org, в Польше планируют провести массовое тестирование на COVID-19 в трех регионах.
Логистический алгоритм массового тестирования разработают в ближайшее время. Его планируют провести в Малопольском, Подкарпатском и Силезском воеводствах – наиболее пострадавших от коронавируса регионах.
Жителям этих регионов планируют провести тесты на антигены.
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