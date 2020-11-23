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В Бресте автовор забрался в тонированный бусик с ОМОНом

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  • 23.11.2020, 10:25
  • 13,708
В Бресте автовор забрался в тонированный бусик с ОМОНом

Необычный случай.

Как сообщает МВД, ранее судимый за кражи 43-летний брестчанин вечером пошел по дворовым парковкам. Там он подходил к автомобилям и дергал за ручки дверей. Обнаружив незапертую BMW, он забрался в салон и достал очки, ФМ-модулятор, флэшку.

Затем мужчина продолжил обследовать транспорт на парковке. Внимание мужчины привлек микроавтобус. Он дернул за ручку, открыл пассажирскую дверь и обнаружил в салоне сотрудников ОМОНа.

Мужчина не растерялся и сказал, что просто ошибся автомобилем. Силовики тоже не растерялись — и задержали визитера.

Можно только представить, как удивились райотделе милиции такому задержанному. При себе у мужчины обнаружили украденное. Вещи вернули хозяйке на следующий день.

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