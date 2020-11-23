Переехавшая в Израиль звезда Купаловского театра написала свою первую книгу 23.11.2020, 10:57

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Анна Хитрик

Фото: euroradio.fm

Первый тираж уже готовится к печати.

Белорусская певица и актриса Анна Хитрик написала свою первую книгу. Она называется «Снежка и Мышка» и адресована детям. Об этом сообщается в фейсбуке на странице частного театра книг «Дом черной совы», который основала Хитрик, пишет tut.by.

— «Снежка и Мышка» — это снежно-нежная история про девочку Машу, которую мама ласково называла Мышка, и ее сказочного друга Снежку, — говорится в анонсе.

Первый тираж уже готовится к печати и поступит в продажу в декабре. Можно сделать предзаказ — доставка работает по всему миру.

Анна Хитрик — звезда Купаловского театра, а также солистка музыкальных группах «Детидетей» и S°unduk. В сентябре 2017 года она вместе с мужем Сергеем Руденей переехала в Израиль — ради своего ребенка, которому поставили диагноз аутизм.

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