закрыть
23 ноября 2020, понедельник, 13:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Переехавшая в Израиль звезда Купаловского театра написала свою первую книгу

  • 23.11.2020, 10:57
  • 4,132
Переехавшая в Израиль звезда Купаловского театра написала свою первую книгу
Анна Хитрик
Фото: euroradio.fm

Первый тираж уже готовится к печати.

Белорусская певица и актриса Анна Хитрик написала свою первую книгу. Она называется «Снежка и Мышка» и адресована детям. Об этом сообщается в фейсбуке на странице частного театра книг «Дом черной совы», который основала Хитрик, пишет tut.by.

— «Снежка и Мышка» — это снежно-нежная история про девочку Машу, которую мама ласково называла Мышка, и ее сказочного друга Снежку, — говорится в анонсе.

Первый тираж уже готовится к печати и поступит в продажу в декабре. Можно сделать предзаказ — доставка работает по всему миру.

Анна Хитрик — звезда Купаловского театра, а также солистка музыкальных группах «Детидетей» и S°unduk. В сентябре 2017 года она вместе с мужем Сергеем Руденей переехала в Израиль — ради своего ребенка, которому поставили диагноз аутизм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов