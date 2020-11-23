«Говорили между собой, что от меня надо избавиться» 11 23.11.2020, 11:39

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Минчанина забрали на протестах и без сознания передали скорой.

Во время воскресных акций в Минске свидетели сообщили волонтерам, что в районе Национальной библиотеки скорая забрала человека без сознания. Стало известно имя — Егор Комиссаров.

В списках задержанных его не было.

А потом оказалось, что Егор уже дома. Он рассказал «Нашей Ниве», как все было.

Мужчина работает отделочником.

«Меня задерживали на Логойском тракте, фактически рядом с моим домом. Я с женой возвращался из магазина, пакет с продуктами несла она. Почему она? Потому что я недавно перенес операцию на сердце. Вот почему (Егор продемонстрировал фото послеоперационного шрама на груди).

Тут мы увидели, как люди в оливковом бьют парня. Я остановился, говорю, что же вы делаете? Вас много, а он один, не бейте его. Услышав, они бросились на меня, начали бить, заволокли в бус.

Я говорил, чтобы не били, потому что у меня только что была операция на сердце. Но как я понял, говорить с ними бессмысленно. Много неприятных слов услышал в свой адрес. Получил много ударов по различным частям тела, включая голову.

Потом я с ними катался в бусике по разным районам города, повторял про больное сердце. Мне становилось реально очень плохо, я терял сознание на короткое время и приходил в себя.

Тут они между собой уже начали говорить, мол, «от него нужно избавиться».

Ну и я снова начал проваливаться куда-то в себя, мы в это время были в районе Национальной библиотеки. Пришел в сознание я уже в машине медиков, людей в оливковом рядом не было. Меня отвезли в больницу в Курасовщине.

Медики даже не задавали вопросов почему я избит, по-моему, они и так все понимают.

Провели обследование, оказалось, что в дополнение к визуально видимым побоям еще черепно-мозговая травма, но от госпитализации я отказался», — рассказал Егор.

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