Ученые заявили о противовирусных свойствах соков и зеленого чая 2 23.11.2020, 12:01

2,288

Наиболее эффективным оказался сок черноплодной рябины.

Ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра при Ульмском университете (Германия) заявили о том, что сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай могут снижать инфекционные титры. По словам исследователей, сок черноплодки оказался самым эффективным, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые решили проверить, обладают ли продукты растительного происхождения потенциалом для инактивации SARS-CoV-2 (возбудитель Covid-19) и вируса гриппа.

«Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis ) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов. Это позволяет предположить, что полоскания ими помогут снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым препятствуя дальнейшему распространению вируса. <…> Разница в продолжительности воздействия не особо влияла на эффективность инактивации, что свидетельствует о быстродействующем противовирусном эффекте», — заявили ученые.

В ходе исследования ученые смешивали натуральные соки с образцами вирусов и на некоторое время (до 20 минут) оставляли их при комнатной температуре. Оказалось, что сок черноплодной рябины может снизить активность коронавируса на 96% за пять минут, а вируса гриппа – на 99%. Гранатовый сок снижал активность SARS-CoV-2 на 80% и на 99% - активность вируса гриппа, а зеленый чай на 74% и 99% соответственно. Против гриппа оказался эффективен и сок бузины, который снизил его активность на 99%, однако на коронавирус этот напиток никак не подействовал.

Стоит отметить, что работа исследователей опубликована на портале предпринтов, а значит, еще не прошла рецензирование. Выводы ученых следует воспринимать как предварительные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».