Евгений Гонтмахер о санкциях против режима: Представьте, если ЕС откажется от покупки белорусского бензина 5 23.11.2020, 12:27

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Москве выгодно избавиться от Лукашенко.

Российский экономист, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер в последнее время активно комментирует события в Беларуси. В интервью tut.by он оценил ситуацию в нашей стране.

«Айтишники для Лукашенко сродни пришельцам с другой планеты»

— Протесты в Беларуси длятся уже более 100 дней. Как по-вашему, насколько еще хватит белорусского общества? Пандемия влияет сейчас на количество протестующих?

— Глядя из Москвы на то, что происходит у вас, мне кажется, что люди не боятся пандемии с точки зрения выхода на улицы. Многие из них уже доведены до крайнего уровня раздражения против Лукашенко. В конце концов, можно маску надеть.

Мне кажется, протест никуда не уйдет. Он может уйти с улиц, но продолжится в других формах.

— Каких? Светлана Тихановская предлагала провести общенациональную забастовку, но люди ее не поддержали.

— Но все же к стачке люди понемножку присоединяются. Это может перерасти в какие-то большие цифры, тогда экономика будет откровенно чувствовать то, что происходит. Мне кажется, что этого Лукашенко безумно боится. Он даже не столько боится уличных протестов, потому что он понял, что можно людей разгонять, арестовывать, и у него тут нет никаких тормозов, а того, что люди будут отлынивать от работы. Здесь у Лукашенко нет способа, как на это влиять. Что ты можешь сделать? Ты других работников не найдешь. Не из России же просить прислать гастарбайтеров!

— Были попытки найти штрейхбрейкеров.

— Это все несерьезно. Протест общества по отношению к власти Лукашенко будет продолжаться в разных формах. Людям надо как-то выплескивать свое недовольство, а до огромного концлагеря по северокорейскому образцу дело все-таки не дойдет. Будет развиваться какая-то параллельная жизнь, которая не будет совпадать с тем, как хотел бы Лукашенко, чтобы все жили. Вот этот протест, мне кажется, всерьез и надолго. Никто не знает, когда этот латентный протест дойдет до критической точки, когда Лукашенко не просто это почувствует, но и будет вынужден уйти (хотя я не очень представляю, как и в какой форме он может уйти). Лукашенко, конечно, исторически обречен, но это может продолжаться, к сожалению, довольно долго, если не произойдет каких-то экстраординарных событий, например, раскола в белорусской правящей элите.

«Путину, мягко говоря, не очень нравится то, как ведет себя Лукашенко»

— В одной из своих статей вы написали, что нынешний белорусский режим уже напрямую угрожает существованию «союзного государства» и интересам Евразийского экономического союза, поэтому руководству России нужно во что бы то ни стало заставить Лукашенко покинуть свой пост.

— Это как раз такой возможный экстраординарный случай. Я лично не исключаю того, что на Лукашенко будет оказано давление Москвы, чтобы он как-то аккуратно, без очередной «цветной революции», отошел в сторону. Это теоретически возможно, потому что он все-таки от Москвы зависит радикальным образом. Но Кремль, насколько я понимаю, еще не принял окончательного решения, что он будет делать в нынешней ситуации. Хотя Лукашенко российскому руководству не просто надоел, но и вызывает уже чувство трудно скрываемой брезгливости.

— А то, что власти России поздравили Лукашенко с победой на выборах, признали его легитимным президентом, в отличие от Запада, не означает ли это, что поддержка будет бесконечной?

— Представьте себя на месте Путина. Прошли выборы, объявили, что Лукашенко их выиграл. Что Путину делать в этой ситуации? Я уверен, что Путин знал реальные цифры о том, что Лукашенко не набрал большинства. Но если бы Путин молчал один день, второй, третий, неделю, то этим спровоцировал бы победоносную революцию в Беларуси. А он этого не хочет, потому что для него любая «цветная революция» — это кошмар. Поэтому мне кажется, у Путина не было другого варианта, кроме как поздравить Лукашенко. Но я не стал бы здесь делать вывод, что он будет поддерживать его до гробовой доски. Это не так.

Я уверен, что Путину, мягко говоря, не очень нравится то, как ведет себя Лукашенко. Он перешел уже всякие границы даже притворного приличия и это начинает портить репутацию России тоже. Путин все-таки еще пока заинтересован в репутации России на мировой арене. А тут вдруг наш близкий партнер в лице Беларуси совершенно отбился от рук. И получается, что Россия вроде как все это поддерживает потому что Путин готовит такой же вариант для России, все то безобразие, которое происходит у вас. Но мне кажется, Путину это не нужно. Поэтому Москва просто ищет форму, как Лукашенко аккуратно убрать.

— И какие могут быть варианты?

— Думаю, у Путина есть два рычага, которые он может использовать в любой момент.

Первый рычаг: через разложение белорусских силовиков, среди которых немало лояльных российскому руководству. Лукашенко, конечно, пытался почистить ряды от таких людей и для этого все последние годы тасовал высших чиновников. Но все равно Путину по силам сделать так, что произойдет то, о чем так много писали: силовики расколются, часть их придет к Лукашенко и скажет: «Вот тебе самолет, давай, мотай отсюда».

Второй вариант более длинный — экономический. Россия перестанет поставлять по нужным Лукашенко ценам нефть, газ либо перекроет экспорт к нам белорусских товаров.

Я думаю, что если будет принято окончательное решение, что Лукашенко надо менять, то при помощи какого-то из этих вариантов либо их комбинацию, эта смена будет реализована.

— У нас многие опасаются, что таким образом Кремль просто поглотит Беларусь.

— Я не сторонник позиции, что раз у Лукашенко дела плохи, то Россия должна, пользуясь моментом, дожать Беларусь, довести дело до фактического слияния в Союзном государстве. Мне кажется, что сейчас это уже не пройдет, прежде всего из-за неприятия такого «аншлюса» наиболее активной частью белорусского общества. Молодые поколения хотят реального, а не фиктивного суверенитета Беларуси.

России надо поторопиться и вот еще почему. В Беларуси отношение к России всегда было почти родственное. Но продолжающейся официальной фактической поддержкой нынешнего поведения режима Лукашенко мы отталкиваем людей от России.

Поэтому я думаю, что один из наиболее реальных вариантов — это мирный переход власти каким-то людям, которые не против Союзного государства и демонстрируют дружеское отношение по отношению к России. Это вполне реально потому что у вас (по крайней мере пока) нет антироссийских лидеров. Я думаю, что этот вариант, скорее всего, Путину понравился бы больше, чем если бы люди вышли на улицы и свергли Лукашенко, и кто знает, чтобы получилось бы дальше.

Но если предположить, что Москва будет поддерживать Лукашенко во чтобы то ни стало, чтобы он ни делал, тогда он сможет продержаться еще довольно долго. Возможно, годы.

— А Запад может как-то влиять? Мне кажется, их санкционная политика не имеет смысла.

— Все еще впереди. Потому что те санкции, которые сейчас ввели в отношении Беларуси, это персональные санкции. Россия это все проходила. У нас такие же списки были, если помните «список Магнитского», за Крым, за Донбасс и т.д. Поэтому это действительно ни о чем.

Как показывает опыт, самые эффективные — это секторальные санкции. Россия уже не может более шести лет занимать на мировых финансовых рынках. Россия не может покупать, по крайней мере легально, новейшее оборудование, в том числе для нефтегазовой отрасли. Для Беларуси может быть то же самое. Например, что делать Беларуси, если Евросоюз откажется от покупки белорусского бензина? Кстати, это может поставить Россию в неудобное положение. Потому что так как у нас экономики очень близко взаимодействуют друг с другом, это будет означать, что Беларусь садится еще больше на шею России с экономической точки зрения. Лукашенко тут же повернется к Путину и скажет: «Ну, дорогой Владимир Владимирович, смотри я теряю еще там миллиарды долларов, потому что мне полностью обрезали весь экспорт на Запад. Давай я тебе буду поставлять это в Россию». Но у России есть собственные производства. Получается, что наши производители должны будут посторониться. Или Путин должен будет безвозмездно помочь Беларуси с ее 9,5 миллионами населения материально. Для России, с ее непростой финансово-экономической ситуацией, это очень чувствительно.

Поэтому, еще раз говорю, Москве лучше до этого не доводить и от Лукашенко избавиться. В противном случае это будет означать, что Россия будет страдать от этих санкций в той же степени, что и Беларусь. Это легко просчитывается. Запад, я думаю, кстати, и размышляет по этому поводу, потому что это санкции не только против Беларуси, но и против России.

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