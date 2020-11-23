Павел Аракелян: Сидели и уверенно обсуждали, что будет, когда победим 1 23.11.2020, 12:43

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Павел Аракелян

Известный музыкант вышел на свободу.

Павла Аракеляна задержали 7 ноября после концерта в Малиновке. За решеткой саксофонист провел 15 суток. В интервью «Радыё Свабода» он рассказал о своих впечатлениях от тюремных приключений.

«Настроение бодрое, бойкое, — говорит Аракелян. - Как и две недели назад. Даже лучше. Как в санатории побывал»

О задержании Павла Аракеляна стало известно от водителя, который вез его с концерта. Вечером 7 ноября он рассказывал, что все происходило быстро и довольно жестко. Павел это подтверждает.

«Вытаскивали меня, по сути, из автомобиля, который ехал, - вспоминает он. - С водителем вместе. Положили мордой в диван в омоновский бус. Повезли под «дружескую» беседу в РУВД. Я прослушал всю методичку. Думаю, сейчас любого милиционера можно брать, и он вам расскажет, что если сюда придет Европа, то Беларуси не будет; что если не Лукашенко, то кто; что вот ты, Аракелян, нормальный, но все другие проплаченные».

По словам музыканта, ОМОНовцы хорошо знали, кого и почему они задерживают. При этом даже выражали какое-то сочувствие.

«Говорили, что я просто свернул не туда, - говорит Павел. - Спросили у меня, не испугался ли я. Говорю, что не из пугливых. Услышал тогда даже фразу, что мне повезло, что они меня знают. Поэтому, мол, мне легко обошлось»

После задержания музыканта повезли в Московское РУВД, где уже были задержаны днем журналисты и девушки с Марша. Павел говорит, что протокол составили быстро, после чего сразу этапировали на Окрестина. Потом он был в Жодино, а завершал отсидку в Могилеве.

«В общем, повсюду, с самого начала и до конца, полноценные пытки, - говорит Аракелян. - Антисанитария, отсутствие гигиены, туалетной бумаги, воды, человеческого отношения. Повсюду то, о чем рассказывала Елена Левченко. Но всем, кто там находится, всем людям плевать на это абсолютно».

Музыкант говорит, что чувствует стыд перед сокамерниками за то, что немного снижал уровень дискуссий в камерах своим присутствием.

«Я точно знаю, что повсюду, во всех так называемых «домах», люди в основном самообразовываются — говорит он. - Интеллигенция же собралась. Но, если честно, все «дома», куда я заезжал, я быстро опускал на свой уровень. Поэтому 90% времени мы хохотали, когда кто-то шел на туалет. Честно говорю, как было, так было. Но 10% мы все-таки самообразовывались. Обсуждали что угодно. Это даже могло деморализовать ту сторону, ведь пленные сидели и уверенно обсуждали, что будет, когда мы победим. Какие реформы, все такое. Нет ни одного сомнения в том, что будет дальше, как надо действовать».

По словам Аракеляна, его предупреждали о возможном задержании. Рассказать подробно об этом музыкант не может, но он знал обо всем заранее. А вот почему власть организовала хапун на участников дворовых октябрьских концертов, можно только догадываться.

«Я даже пытался добиться ответа на этот вопрос у тех людей, которые меня арестовывали, — говорит Аракелян. - Думаю, это опять какая-то методичка. Сейчас повсюду ищут каких-то организаторов. Происходит конфликт Советского Союза, который пока при власти, и современности, XXI века. Это совки, которые просто не понимают, как так может быть, что такое идея. Для них есть только деньги, власть. Только первичные потребности, животные. Они просто не понимают, что может быть иначе. Для них продать можно все; думают, что есть какие-то люди, которые получают прибыль со всех этих событий. Но они нигде их не находят, поэтому хватают всех. Но результата нет. И взаимопонимания не получится. Отходит старая эпоха и приходит новая».

Аракелян говорит также, что в камерах на Окрестина, в Жодино и Могилеве сидят представители всего народа. В каждой «хате» есть айтишники, музыканты, врачи, рабочие, дальнобойщики, безработные, учителя.

«Я очень рад, что меня «взяли» как раз после последнего из запланированных концертов, — говорит о своих дальнейших планах Аракелян. - В этом плане сделал все, что планировал. Были планы в сфере культурной солидарности, но теперь нужно будет немного заняться здоровьем. Надеюсь, не очень много это займет. И буду продолжать то, что планировал делать дальше. Сейчас попробую по новостям сориентироваться, возможно, какие-то идеи придут еще».

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