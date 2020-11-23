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Прилагательное «белорусский» — в номинантах на «слово года» от Оксфордского словаря

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  • 23.11.2020, 13:58
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Прилагательное «белорусский» — в номинантах на «слово года» от Оксфордского словаря

Оно стало одним из самых употребляемых в этом году.

Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно слово 2020 года.

Вместо этого они опубликовали ряд наиболее полно описывающих это время понятий.

Отмечается, что весной в список общеупотребимых слов попали те, которые связаны с пандемией: «коронавирус», COVID, COVID-19, «пандемия», «эпидемия», «социальная дистанция», «физическая дистанция», «локдаун», «удалённая работа» и так далее.

Кроме того в словарь, в частности, попали слова «импичмент», «лесной пожар» и прилагательное «белорусский».

Cловарь отметил, что восстание белорусского народа против Лукашенко приковало мировое внимание к событиям в Беларуси.

Отметим, что целью акции «Слово года» является определение настроения или озабоченности в обществе в уходящем году, а также выявление самых актуальных, значимых и популярных выражений. Выбирает слово года или экспертное жюри конкретной организации, или социологические службы с помощью опроса общественного мнения.

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