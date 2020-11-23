Лявон Вольский - про госпропаганду: Это нельзя смотреть, слушать, читать

Лявон Вольский - про госпропаганду: Это нельзя смотреть, слушать, читать7
- 23.11.2020, 14:09
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Как с ними сотрудничают операторы, монтажисты, иллюстраторы, дизайнеры?
Музыкант Лявон Вольский, возмутился пропагандой, которая льётся на белорусов с государственного телевидения. Отдельно он остановился на том, что государственные пропагандисты даже подшутить над оппонентами не умеют — звучат только ругательства и оскорбления, передает «Еврорадио».
- Это нельзя смотреть, слушать, читать. Дело не в том, что оно плохо сделано, плохо выглядит, плохо читается, не имеет ценности. Это и так ясно: ну, не умеют и не умеют. Не умеют цивилизованно бороться с оппонентами, так начинают ругаться. Оскорблять. Красиво насмехаться не получается — постоянно ругательство и оскорбления. Так по-колхозному, грязно, вoнюче, мерзко.
Как с ними сотрудничают операторы, звукачи, монтажисты, иллюстраторы, дизайнеры? Зачем? Не понимаю, — написал музыкант в своём аккаунте в «Фейсбуке».