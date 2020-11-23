В Минске проходит Марш пенсионеров и медиков (Онлайн)3
- 23.11.2020, 14:16
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Акция стартовала на площади Независимости.
Сегодня в Минске проходит традиционный Марш пенсионеров и медиков. Акция началась на площади Независимости, которую оцепили лукашенковцы. Однако это не помешало участникам Марша собраться.
Сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию с Марша.
14:50 В Гродно на акции более 20 человек.
14:44 Мужчина с бело-красно-белым флагом приветствует участников Марша.
14:43 Колонна уже на Октябрьской площади. Планируется, что акция закончится на площади Якуба Коласа.
14:40 «Жыве Беларусь!»: Атмосфера в самой колонне протестующих.
14:25 В Гродно на акцию также вышли протестующие.
14:30 Акция уже возле ГУМа.
14:29 А вот и первый таймлапс Марша. Можете воочию убедиться, что людей сегодня на акции очень много.
14:27 Участники Марша скандируют: «Трибунал» и «Фашисты» напротив здания КГБ.
14:22 Митингующих очень много. Накануне они активно обсуждали акцию в своем чате.
14:17 На Марше, как всегда, креативные плакаты.
14:13 Марш стартовал с площади Независимости, несмотря на противодействия лукашистов.