В Минске проходит Марш пенсионеров и медиков (Онлайн) 3 23.11.2020, 14:16

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Акция стартовала на площади Независимости.

Сегодня в Минске проходит традиционный Марш пенсионеров и медиков. Акция началась на площади Независимости, которую оцепили лукашенковцы. Однако это не помешало участникам Марша собраться.

Сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию с Марша.

14:50 В Гродно на акции более 20 человек.

14:44 Мужчина с бело-красно-белым флагом приветствует участников Марша.

14:43 Колонна уже на Октябрьской площади. Планируется, что акция закончится на площади Якуба Коласа.

14:40 «Жыве Беларусь!»: Атмосфера в самой колонне протестующих.

14:25 В Гродно на акцию также вышли протестующие.

14:30 Акция уже возле ГУМа.

14:29 А вот и первый таймлапс Марша. Можете воочию убедиться, что людей сегодня на акции очень много.

14:27 Участники Марша скандируют: «Трибунал» и «Фашисты» напротив здания КГБ.

14:22 Митингующих очень много. Накануне они активно обсуждали акцию в своем чате.

14:17 На Марше, как всегда, креативные плакаты.

14:13 Марш стартовал с площади Независимости, несмотря на противодействия лукашистов.

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