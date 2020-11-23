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Андрусь Такинданг: Слышали, как сигналили машины «жы-ве-Бе-ла-русь», это очень подняло настроение

  • 23.11.2020, 14:28
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Андрусь Такинданг: Слышали, как сигналили машины «жы-ве-Бе-ла-русь», это очень подняло настроение
Андрусь Такинданг

Музыкант вышел на свободу после 15 суток ареста.

Накануне на свободу после 15 суток ареста вышли музыканты – Павел Аракелян, Андрусь Такинданг, Игорь Ассидченко и Леонид Павленок. Константин Лисецкий во время ареста заболел и сейчас находится в больнице, сообщает gazetaby.com.

Все они были задержаны после дворовых концертов в Минске.

– Я не жалею ни о чем. Во-первых, мы доиграли тот концерт до конца. Там было очень душевно. А вчера меня встречали люди с того двора из Каменной Горки и это было очень приятно. Они даже какой-то мой рисунок у себя на стене разместили — улыбается музыкант группы «Рэха» Андрусь Такинданг.

Он рассказал о своих первых впечатлениях на свободе.

– Так оказалось, что в пятницу 6 ноября я встречал с Окрестина контрабасиста Эрика Орлова-Шимкуса, а после сам был задержан и вчера уже он меня встречал. Такой круговорот. Я очень хорошо себя чувствую и очень впечатлен тем, сколько людей меня встречало, сначала на Окрестина, а потом дома соседи. Много подарков, писем, такое ощущение, что мы десять лет каторги отсидели, такое отношение к нам,— делится артист и жалеет, что еще не успел всех поблагодарить.

Он рассказывает об условиях в тюрьме и о том, как происходит связь заключенных с миром.

– Все эти две недели какая-то минимальная информация поступала к нам в камеру с новыми задержанными. Так мы узнали о Романе Бондаренко, которого убили, и были шокированы этой смертью.

Один раз мы слышали, как сигналили машины «жы-ве-Бе-ла-русь», это очень подняло настроение. О том, что происходят воскресные марши, мы узнавали по тому, как вечером приезжали автозаки, мы слышали. Потом на коридоре заводили новых людей, мы понимали, что происходят аресты, и что людей довольно много.

Когда нас задержали после концерта, то отвезли во Фрунзенский РУВД. Там разные сотрудники: кто-то просто выполнял свои функции и писал протоколы, кто-то немного матерился и прикрикивал: «что вы дома не сидите!»

Но нас не били, насилия не применяли. А вот те, кого задержали в воскресенье 8 ноября, рассказывали, что видели кого-то избитого при задержании либо в автозаке. Им уже и наручники на руки надевали — вспоминает музыкант.

Так получилось, что первые три дня он находился вместе со своими друзьями, а потом нашел новых друзей.

– Нас задержали четверых, всех вместе допрашивали и разместили сначала в четырехместной камере, а на следующий день, в воскресенье, когда было много задержанных, нас перевели в двухместную.

Там был один матрас, но ведь для нас это не было страшно, мы все свои, как-то располагались на кроватях и полу. После суда во вторник от нас забрали Константина Лисецкого и Леонида Павленко и мы застали с Игорем Ассидченко, а потом меня перевели в камеру на шесть человек. Среди них были и бизнесмен, и предприниматели, и программист, и студент. Все люди интеллигентные с высшим образованием. Были те, кого задерживали и летом, но они не сдаются и продолжают борьбу.

Один человек очень интересно рассказывал лекции по истории Древнего Рима. Вообще разговоры были долгими, как-то пытались заниматься физкультурой. Хорошая компания - очень упрощает пребывание на Окрестина, — утверждает музыкант.

Как и все арестанты, он ждал передачу от близких.

– Не столько еду, еда для меня была нормальная, как в санатории, диетические каши, я их с удовольствием ел. Мне передали Евангелие «Новый Завет» и основное – ручку и блокнот. Можно было писать и рисовать, — показал музыкант свои рисунки из заключения.

Перед тем как продолжать творческую деятельность, артист собирается провериться на коронавирус, потому что за решеткой «было очень много больных».

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