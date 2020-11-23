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Девять журналистов являются фигурантами уголовных дел

  • 23.11.2020, 14:48
Девять журналистов являются фигурантами уголовных дел

Журналистика – это не преступление.

Шесть журналистов фигурируют в уголовных делах о «массовых беспорядках» по части 1 статьи 342 УК РБ — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Согласно этой статье, минимальное наказание — штраф, максимальное — лишение свободы на срок до трех лет. Еще трое журналистов проходят подозреваемыми по другим уголовным делам. Это беспрецедентный масштаб давления на журналистов, сообщает baj.by

По части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси журналистам «Белсата» Екатерине Андреевой и, предположительно, Дарье Чульцовой предъявлены обвинения. Андреевой избрана мера пресечения: арест на 2 месяца (до 20 января 2021 года). Екатерина не признает своей вины и отказывается давать показания. По месту жительства Екатерины у ее родственников был произведен обыск, но ничего не было обнаружено и конфисковано.

Журналисты Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября в Минске. Их судили по обвинению в нарушении ст. 23.34 и 23.4 КоАП («участие в массовых протестах» и «неповиновение сотруднику милиции»). Каждая была наказан 7 сутками ареста. Судья — Ольга Неборская.

Затем стало известно, что против Андреевой возбуждено уголовное дело. Предположительно обвиняется и Дарья Чульцова. Но ее адвокат подписал соглашение о неразглашении, и точный процессуальный статус Дарьи пока неизвестен. Журналистки находятся в следственном изоляторе.

Еще четверо журналистов, задержанных во время уличных акций протеста 1 ноября, понесли наказание в соответствии с Административным кодексом и впоследствии стали подозреваемыми по уголовному делу о «массовых беспорядках» (статья 342 УК).

У фотографа «Новага Часу» Дмитрия Дмитриева 13 ноября дома был обыск в рамках дела. До этого Дмитрий отбывал 10 суток административного ареста за нарушение ст. 23.34 и 23.4 КоАП. Его избили во время задержания 1 ноября, когда Дмитрий работал фотографом на акции протеста.

Еще один подозреваемый — журналист-оператор Дмитрий Солтан (Буянов). Он был задержан во время митинга 1 ноября, избит, а у него изъяли фотоаппарат и телефон. Он отбыл 10 суток административного ареста за нарушение ст. 23.34 и 23.4 КоАП.

1 ноября в Минске задержаны и журналисты «Белсата» Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Их оштрафовали за нарушение ст. 23.34 КоАП. Они также являются подозреваемыми по уголовному делу о «массовых беспорядках».

На сегодня список журналистов, которые проходят по статье 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», выглядит так:

Екатерина Андреева

Дарья Чульцова

Дмитрий Дмитриев

Дмитрий Солтан (Буянов)

Дмитрий Кравчук

Артем Богославский.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО КГБ до предъявления обвинения, как минимум до 29 ноября. Катерина является подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК РБ — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Уголовное дело возбудила Генпрокуратура.

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович является подозреваемым по уголовному делу о клевете (ст. 188 УК РБ). Дело, вероятно, было возбуждено после публикации на сайте «Наша Ніва» материала, в котором ди-джей Влад Соколовский утверждает, что его избил в изоляторе на улице Окрестина человек, похожий на заместителя министра внутренних дел Барсукова. Барсуков проходит по делу как «потерпевший».

Соколовский сейчас в Литве. Он сказал, что покинул страну после угроз после интервью.

Адвокат Сергей Зикрацкий считает, что оснований для диффамации нет.

«Во-первых, за клевету вообще нельзя судить. Международные принципы свободы слова и СМИ основаны на том факте, что ответственность за диффамацию может быть только гражданской».

По делу о взяточничестве подозревается журналист Сергей Сацук. У журналиста взяли обязательство явки и отпустили. Он также подписал соглашение о неразглашении. Сергею так и не было предъявлено обвинение.

Напомним, сотрудники Управления финансовых расследований Комитета госконтроля задержали 25 марта 2020 года главного редактора газеты «Ежедневник» Сергея Сацука по подозрению в получении взятки. 27 марта его допросили в отделе финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в следственный изолятор. 31 марта 2020 года Комитет госконтроля возбудил уголовное дело против Сергея Сацука по ч. 2 ст. 430 УК РБ («Получение взятки»). По версии следствия, Сацук получил 5 тысяч долларов в качестве взятки за написание статьи «против конкурентов».

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