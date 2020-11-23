В Минске 23 ноября ни в одном медучреждении нельзя было сдать платно ПЦР-тест на коронавирус

В Минске 23 ноября ни в одном медучреждении нельзя было сдать платно ПЦР-тест на коронавирус4
- 23.11.2020, 15:10
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Тесты берутся только у выезжающих за границу.
СМИ уже писали о том, что минчанам в период второй волны коронавируса нелегко сдать ПЦР-исследование для определения вируса COVID-19 в мазках из носа и ротоглотки.
23 ноября в медицинской справочной службе 131, которая предоставляет информацию по оказанию платных медуслуг, kp.by.
сказали, что в понедельник, 23 ноября, ПЦР-тест платно сдать невозможно. Такой анализ берется исключительно по предварительной записи, если вы выезжаете за границу и на руках у вас есть билет.
Может быть, завтра, во вторник, 24 ноября, ПЦР-исследование будет проводить 2-я клиническая больница, но обычно там бывает утром не более 20 тестов на платной основе.