Более 120 населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль Азербайджана 23.11.2020, 16:16

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Военные действия прекращены.

В Карабахе под контроль Баку перешел 121 населенный пункт. Стороны готовы обменяться пленными.

Правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана согласно подписанному заявлению о прекращении военных действий, пишет ria.ru.

Так, в списке 52 населенных пункта Кашатагского района, 16 населенных пунктов в Шаумянском районе, 29 в Гадрутском районе. Также восемь сел передаются в Мардакертском районе, шесть поселков - в Мартунинском районе и восемь - в Аскеранском районе. В Шушинском районе передаются город Шуши и село Карин Так.

Также правительство Армении готово оказать единовременную помощь в 300 тысяч драмов (600 долларов) жителями Карабаха, которые были зарегистрированы в городах и селах, перешедших под контроль Азербайджана, сообщает korrespondent.net

Напомним, что Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе 27 сентября. Президенты Азербайджана, РФ и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября прекращается ведение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Ожидается обмен пленными. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы,

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