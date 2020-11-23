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Какие курсы доллара и евро установили банки в начале рабочей недели

  • 23.11.2020, 16:40
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Какие курсы доллара и евро установили банки в начале рабочей недели

Самый выгодный курс продажи банком доллара - 2,553 рубля.

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,553 рубля, а евро — 3,034 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 ноября доллар снизился на 0,03% — до 2,5514 рубля, евро упал на 0,05% — до 3,0284 рубля, а российский рубль упал на 0,3% — до 3,3658 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БСП-Сбербанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,553 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Paritetbank — 2,554 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,08 рубля, а ниже всего — в Белгазпромбанке (3,034 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Альфа-Банке, Франсабанке — 3,035 рубля.

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